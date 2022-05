Nella giornata di martedì 10 maggio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le riprese del dating show di Maria De Filippi c'è stato un colpo di scena inaspettato nel trono classico. Le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, rivelano che Veronica ha deciso di eliminare Federico e continuare il suo percorso nel dating show, con Matteo e Andrea.

Uomini e Donne, registrazione 10 maggio: Veronica elimina Federico

Veronica ha deciso di eliminare uno dei tre corteggiatori rimasti in studio. Le anticipazioni diffuse in rete, attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la tronista di Ferrara ha preferito proseguire il suo percorso a Uomini e Donne, soltanto con due ragazzi, scegliendo di eliminare Federico.

Al momento, non è chiaro come mai Raimondi abbia deciso di non tenere in studio l'odontotecnico. In base a quanto andato in onda nelle recenti puntate, lo spasimante di Veronica sembrava avere colpito inizialmente la single emiliana.

Uomini e Donne, prossime puntate: Federico eliminato da Veronica

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 10 maggio rivelano che Veronica ha preferito proseguire il suo percorso, soltanto con Matteo e Andrea, eliminando Federico. All'inizio, la tronista di Ferrara sembrava avere una preferenza per l'odontotecnico ma, nelle recenti puntate, aveva legato di più con Andrea. Matteo, invece, era piaciuto fin da subito alla tronista e, pertanto, il corteggiatore veneto tenterà di conquistare Raimondi, giocando tutte le sue carte.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Luca e Veronica vicini alla scelta

Luca Salatino e Veronica, quindi, arriveranno a scegliere con chi lasciare il dating show di Maria De Filippi, avendo due single a testa a corteggiarli. Se da un lato il cuoco romano ha deciso di arrivare al termine del suo percorso con Lilli e Soraia, dall'altro lato, la tronista emiliana ha preferito continuare la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, soltanto con Andrea e Matteo.

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 10 maggio, in studio non è stata registrata nessuna scelta. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, durante le riprese, non si è dato spazio al trono di Luca e alle sue vicende sentimentali. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate della trasmissione di Canale 5, per scoprire chi sceglieranno i due tronisti. Al momento, entrambi i single non avrebbero ancora fatto trapelare una preferenza netta. La messa in onda dell'ultima puntata del dating show è prevista per venerdì 27 maggio.