Nella giornata di sabato 7 maggio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di 'Uomini e donne'. Durante le riprese ci sono state novità e colpi di scena, sia per quanto riguarda il trono over, sia nel trono classico. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate sul web rivelano che Gemma ha conosciuto un nuovo cavaliere, mentre Luca Salatino non ha fatto la scelta. Nel frattempo, il cuoco romano ha baciato Lilli, mentre Marco, il single che sta frequentando Ida, non era presente in studio.

Uomini e Donne, registrazione 7 maggio: Gemma conosce un nuovo cavaliere

Nell'ultimo periodo, Gemma non ha avuto molta fortuna in amore. Nelle recenti puntate, infatti, la dama torinese non ha frequentato la persona adatta a lei, ricevendo alcune delusioni. Le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Galgani ha voltato pagina. Dopo la fine della frequentazione con Giacomo, in studio è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma. A quel punto, la settantaduenne piemontese ha deciso di dare un'opportunità al signore, giunto in puntata per lei, tenendolo.

Uomini e Donne, anticipazioni maggio: Luca non sceglie, ma bacia Lilli

Per quanto riguarda Luca, invece, nonostante i gossip circolati in rete negli ultimi giorni, che davano per certa un'imminente scelta, nella registrazione di sabato 7 maggio non c'è stata nessuna decisione per Salatino.

Le anticipazioni delle riprese di 'Uomini e Donne', infatti, rivelano che il tronista laziale è ancora indeciso su chi possa essere la ragazza giusta per lui. Nel frattempo, Luca ha portato in esterna entrambe le corteggiatrici, ma con la single romana c'è stato un bacio. Al momento, non è chiaro come abbia preso la cosa Soraia e se ci sia rimasta male per le effusioni della sua rivale in amore con il tronista.

Uomini e Donne, prossime puntate: Marco non è in studio, Veronica esce con Matteo e Andrea

Da qualche settimana, invece, Ida Platano ha iniziato una conoscenza con Marco e le indiscrezioni diffuse in rete rivelano che, durante la registrazione del 7 maggio, il cavaliere non era presente in studio. Al momento, non è chiaro come mai il single non si sia recato alle riprese del dating show.

Nel frattempo, Veronica ha portato in esterna Matteo e Andrea, lasciando Federico in panchina. L'odontotecnico genovese non ha commentato la vicenda e non ha espresso nessuna opinione in merito al fatto di non avere avuto la possibilità di vedere la tronista. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei protagonisti della trasmissione di Canale 5.