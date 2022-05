Nella registrazione di Uomini e Donne di venerdì 6 maggio non ci sono state novità riguardanti il trono classico e non è stata fatta alcuna scelta. In particolare Luca sembra ancora indeciso fra Lilli e Soraia.

Nel frattempo Fabio e Isabella sono tornati in studio e hanno annunciato di voler convolare a nozze. Inoltre, durante le riprese, Ida e Marco hanno spiegato che la loro frequentazione sta procedendo bene. Per Gemma Galgani, invece, non c'è stata nessuna novità.

Uomini e Donne, riprese 6 maggio: Luca non sceglie e non è in studio

A quanto pare Luca non ha capito ancora chi possa essere la donna della sua vita.

Le indiscrezioni trapelate in rete attraverso il profilo social di Lorenzo Pugnaloni rivelano che il tronista romano non era presente in studio durante le riprese del 6 maggio. A quanto pare il cuoco non è quindi riuscito ancora ad avere una preferenza fra Lilli e Soraia.

Nelle ultime ore erano circolati gossip riguardo l'imminente scelta di Salatino, ma anche nell'ultima registrazione non c'è stata nessuna novità. Al momento non è chiaro quando terminerà il percorso del tronista.

U&D, registrazione 6 maggio: Fabio e Isabella si sposano

Dopo le nozze lampo fra Angela e Antonio, che sono convolati a nozze dopo solo tre mesi di fidanzamento, anche Fabio e Isabella stanno per fare il grande passo.

A tal proposito, Ricci e Mantovani sono tornati nello studio di Uomini e donne a raccontare come sta procedendo la loro storia d'amore ei due hanno annunciato di avere deciso di sposarsi, anche se la data delle nozze non è ancora nota

La frequentazione fra Ida e Marco, intanto, andando bene e e la coppia ha ballato insieme. Platano, inoltre, ha avuto una discussione con Tina, ma le motivazioni dello scontro non sono state rese note.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Veronica assente, Gemma è senza cavalieri

Anche Veronica, così come Luca, non è stata presente nelle ultime riprese del dating show di Canale 5. Pertanto anche per la tronista non c'è stata alcuna scelta e nessun racconto di esterne con i suoi corteggiatori. Durante la registrazione di venerdì 6 maggio, infatti, non sono state trattate le vicende sentimentali del trono classico.

Per quanto riguarda il trono over, invece, anche per Gemma Galgani non c'è stata nessuna novità e nessun nuovo cavaliere. La dama torinese, pertanto, è ancora single, dopo la fine della breve frequentazione con Giacomo.