Nuove anticipazioni su Un posto la sole, la soap opera ambientata nel Golfo di Napoli in onda da più di vent'anni su Rai 3. Le trame delle nuove puntate, che i telespettatori vedranno dal 6 al 10 giugno, raccontano che Raffaele Giordano sarà costretto a mentire alla sua famiglia per proteggerla dai malavitosi. Roberto Ferri, invece, ritroverà la figlia Cristina.

Anticipazioni Un posto al sole dal 6 giugno: Cristina torna per fare una sorpresa a Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 giugno in prima visione tv, annunciano inediti colpi di scena.

Entrando nei dettagli, Ornella e sua figlia Viola non potranno fare a meno di notare lo strano comportamento di Raffaele. Purtroppo quest'ultimo preferirà non rivelare di essere sotto ricatto per proteggere la famiglia. Per questo motivo il portiere deciderà di affrontare i malavitosi da solo.

Cristina tornerà a Napoli per fare una sorpresa a Roberto, dove scoprirà la presenza di Lara in casa sua. Intanto crescerà la tensione per il povero Raffaele, mentre Ferri cercherà di trovare le parole giuste per raccontare a sua figlia la presenza di Lara nella loro dimora. Jimmy, invece, non saprà se ascoltare il parere di Serena o quello di Micaela dopo aver avuto alcuni problemi di cuore.

Raffaele costretto a mentire alla sua famiglia per proteggerli

Nelle puntate 6-10 giugno di Upas, Raffaele dovrà necessariamente mentire a tutti i componenti della sua famiglia in quanto ha paura che possano correre dei pericoli, viste le minacce ricevute da parte di alcuni malavitosi.

Intanto il rapporto tra Jimmy e Cristina si arricchirà sempre di più, tanto da tramutarsi in qualcosa di più grande.

Michele, invece, inizierà a lavorare a un programma radiofonico. Stefano cercherà di convincere il fratello a vendergli la proprietà di famiglia, ma Riccardo (Mauro Racanati) non accetterà la proposta, tanto da venire colto da un forte nervosismo. Una reazione furiosa che purtroppo rischierà di mettere in pericolo qualcuno del Caffè Vulcano.

Cerruti dà una seconda chance a Bruno

Raffaele deciderà di aprire il suo cuore a Elvira, tuttavia quest'ultima potrebbe dargli dei consigli sbagliati.

Nel frattempo Cerruti darà una seconda chance a Bruno dopo la scoperta del tradimento. Purtroppo Mariella non sembrerà del tutto d'accordo con questa riconciliazione.

In attesa di vedere i protagonisti delle vicende di Palazzo Palladini in tv, si ricorda che Upas va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 20:45 sui teleschermi di Rai 3.