Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, Marina deciderà di trasferirsi a Londra e si renderà conto che Lara è stata la causa dei suoi fallimenti. Inoltre Rossella soffrirà per come sono andate le cose con Riccardo, mentre proseguiranno gli scontri tra Niko ed Alberto Palladini.

Viola invita Michele a raccontare ai suoi studenti l'impegno contro la camorra

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 16 maggio, Lara dopo che apprenderà una notizia riuscirà a tenere testa a Ferri. Questo dovrà fronteggiare la nuova situazione creatasi con Marina. Intanto Viola proverà a far comprendere ai suoi alunni quanto sia delicata la tematica della violenza, ma potrebbe non riuscire nel suoi intento. Inoltre Renato ribadirà a Raffaele il proposito di non voler più approfittare della vicinanza di Giuditta, ma potrebbe cambiare idea presto.

Nell'episodio di martedì 17 maggio, Lara proverà a mettere Ferri davanti ad una scelta. Nel frattempo Viola spronerà Michele a raccontare nei dettagli ai suoi studenti tutto il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. In tutto questo Renato, nonostante quanto detto a più riprese a Raffaele, alla fine sarà costretto a ricorrere al sostegno di Giuditta.

Marina decide di trasferirsi a Londra

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 18 maggio, Marina sarà imbufalita all'idea che Lara è la causa principale di un grande fallimento della propria vita. La donna arriverà a compiere un gesto avventato. Intanto l'intervento contro la camorra da parte di Michele non si terrà, in quanto salterà all'improvviso l'allarme antincendio.

Non si conoscerà l'autore di questo atto, anche se Bianca ha un pensiero su chi possa essere stato. Inoltre il rapporto lavorativo tra Niko e Palladini si farà sempre più complicato.

Nella puntata di giovedì 19 maggio, Bianca riuscirà a far rivelare all'amica Gaia di essere anche lei suo malgrado una vittima delle numerose challenge.

In quello stesso momento però ad entrambe sarà recapitato un messaggio con una nuova sfida pericolosa da portare a termine. Nel frattempo Marina si scontrerà duramente con Lara e sceglierà di andare via da Napoli per trasferirsi a Londra. In tutto questo Silvia e Giancarlo raggiungeranno un accordo riguardo il trasferimento per lavoro a Bari. La donna ne parlerà immediatamente con Rossella.

Mariella prova a far capire a Cerruti la verità sulla relazione tra Sarti e l'infermiere

In base agli spoiler della prossima settimana, Riccardo avrà i rimorsi per come è andata con Rossella. Quest'ultima avrà difficoltà a tenere distante l'uomo che ama. Virginia invece non avrà nessuna intenzione di arrendersi con il Corvi.

Intanto Bianca proverà ad aiutare fino in fondo la sua amica Gaia. Infine sembrerà scontata la relazione segreta tra Sarti e l'infermiere, mentre Mariella tenterà di far comprendere la realtà dei fatti a Cerruti.