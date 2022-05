Anna Pettinelli potrebbe lasciare Amici di Maria De Filippi dopo la finale in programma domenica 15 maggio su Canale 5. Lo ha svelato Amedeo Venza, che ha lanciato questa indiscrezione sul suo profilo social. Secondo l'esperto di gossip, la coach di canto non ci sarà nella prossima edizione del talent e potrebbe essere sostituita da un ex allievo di Amici.

Retroscena di Amedeo Venza: Anna Pettinelli dirà addio ad Amici

A poche ore dalla finalissima di Amici, spunta un retroscena riguardante una delle coach di questa edizione che si sta per concludere.

Si tratta di Anna Pettinelli, la professoressa di canto che è riuscita a portare in finale Albe. Ebbene, secondo quanto riportato da Amedeo Venza sui social, Pettinelli concluderebbe la sua esperienza ad Amici proprio con la finale in programma oggi 15 maggio. Quindi, non la si rivedrà più dietro la cattedra il prossimo settembre. Trattasi solo di indiscrezioni al momento, visto che non vi é nessuna conferma ufficiale né da parte della diretta interessata, né da parte di Maria De Filippi. L'ipotesi di un addio di Anna Pettinelli, non pare aver turbato più di tanto i fan del programma. Non è un mistero il fatto che la coach di canto non abbia mai suscitato particolari simpatie durante la sua esperienza nel programma tra i fan.

Un ex allievo di Amici sostituirà Anna Pettinelli: i rumors

Se realmente quanto ipotizza Venza corrispondesse a verità, il pubblico, dal prossimo anno, dovrà fare a meno dei battibecchi e delle gag tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Ma chi sarebbe il volto che potrebbe sostituire Anna ad Amici? A tal proposito sempre Amedeo Venza ipotizza che potrebbe essere un ex allievo del Talent a prendere il suo posto.

Non è stato svelato alcun nome al riguardo e, pertanto, per conoscere il destino della coach di canto e per sapere il nome dell'eventuale sostituto, bisognerà attendere qualche mese. La ventiduesima edizione di Amici inizierà infatti il prossimo settembre.

Amici 2022, la finale in diretta il 15 maggio in prima serata su Canale 5

In attesa di news su addii, conferme, nuovi arrivi in merito alla squadra dei professori, non resta che seguire la tanto attesa finale di questa edizione di Amici. La puntata sarà trasmessa in diretta tra poche ore in prima serata su Canale 5. Sei gli allievi che hanno guadagnato l'accesso alla finale. Quattro canti: Alex, Albe, Luigi e Sissi e due ballerini, ossia Michele e Serena. Il vincitore assoluto si porterà a casa un montepremi di ben 150 mila euro, nel corso della serata verranno assegnati anche altri premi. Ad esempio, il premio Tim del valore di 50 mila euro oppure il premio delle Radio. Per tutti gli allievi la possibilità di intascare dei bei soldini, in attesa che la loro carriera, finito Amici, spicchi il volo.