La settima stagione de Il Paradiso delle Signore tornerà in onda a partire da settembre. Dopo il sorprendente finale di stagione, le nuove puntate non mancheranno di riservare colpi di scena ai telespettatori. Previsti numerosi rientri che tenderanno a movimentare l'andamento dei nuovi episodi. Fra questi bisogna citare il ritorno in scena di Ada Manetti, assente dalla fine della terza stagione. Per chi non lo ricordasse, si tratta della finta sorella di Vittorio. La donna è in realtà una truffaldina, assoldata da Spinelli-Fonseca per vendicarsi dei Guarnieri.

Stando alle prime anticipazioni sembra essere certo che Desiree Noferini, attualmente impegnata anche sul seti di Un posto al sole, tornerà a vestire i panni della giovane Manetti.

Il Paradiso 7: Desiree Noferini torna ad interpretare Ada Manetti

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore risulta essere molto attesa dal pubblico a casa. I nuovi episodi andranno in onda a partire da settembre, dopo una lunga pausa estiva. Le riprese sono iniziate nelle giornata di ieri 30 maggio, e già attraverso qualche scatto è possibile sapere chi sarà presente o meno. Accertata l'uscita di scena di Caterina Bertone, alias Beatrice Conti, la quale, attraverso un post sul suo profilo Instagram, ha dichiarato che non tornerà in scena.

Per bilanciare le uscite, gli autori hanno deciso di prevedere delle entrate, o eventualmente dei rientri. Fra questi risulta esserci quello di Ada Manetti, uscita misteriosamente di scena alla fine della terza stagione. La giovane si presentò con il nome di Lisa per far credere a Vittorio di essere sua sorella. In realtà Conti aveva solo un fratello, e la notizia del legame di sangue era falsa, perché faceva parte di un copione messo in atto da Luca Spinelli, in cerca di vendetta contro Guarnieri.

Ada risultava essere comunque una truffatrice, pagata per mentire a Vittorio. Tuttavia, il fascino di quest'ultimo non tardò a fare colpo sulla finta consanguinea, che alla fine dimostrò un minimo di umanità.

Il Paradiso 7: Ada e Vittorio potrebbero rivedersi

Dunque, accertato che Desiree Noferini tornerà ad interpretare la giovane Manetti, resta da comprendere che ruolo avrà quest'ultima nelle vicende de Il Paradiso delle Signore.

La donna potrebbe interagire con Vittorio, dato che all'epoca della sua prima apparizione era legata a lui. A questo punto viene da chiedersi se Conti vorrà rivedere una persona che lo ha comunque ingannato. Tuttavia il tempo è passato, e l'uomo potrebbe anche aver archiviato ciò che successe in passato. Per sapere come evolverà la storyline bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi.