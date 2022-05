Cresce la tensione per Lara in Un posto al sole, dopo il malore che l'ha colta all'improvviso a casa di Roberto. Che ne sarà di lei e del suo bambino? Le nuove anticipazioni della settimana che va dal 6 al 10 giugno 2022 raccontano che ci sarà una svolta inaspettata nel rapporto tra la tenace Martinelli e Ferri, che è comunque rimasto sconvolto da quanto successo. Ebbene sì, perché troveremo Lara proprio a casa di Roberto. La sua presenza spiazzerà Cristina, che sarà nel frattempo andata a trovare il padre. Nel frattempo, la situazione di Raffaele si fa sempre più complicata.

Dopo essere stato minacciato e picchiato da alcuni criminali che lo ricattano, verrà messo con le spalle al muro. Non sapendo che altro fare, Raf si rivolgerà a Elvira, ma questa si rivelerà una mossa sbagliata.

Anticipazioni di Un Posto al sole dal 6 al 10 giugno 2022

La gravidanza di Lara ha creato scompiglio nella vita di Roberto, proprio ora che Marina sembrava essersi riavvicinata. Ferri non ne vuole sapere di diventare padre e lo ha ribadito più volte alla povera Martinelli, che non ha alcuna intenzione di rassegnarsi, non ora che è a un passo da ciò che ha sempre desiderato.

Nel frattempo, l'idea di Jimmy sembra aver rassicurato papà Niko, contrario alla sua partenza avventurosa per il Butan in compagnia delle gemelle Cirillo.

Arriva anche la verità sul presunto tradimento di Bruno, ma la reazione di Cerruti manderà su tutte le furie Mariella.

Lara destabilizza la piccola Cristina

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 giugno, la presenza di Lara a casa di Roberto manderà in ansia Cristina, che pretenderà delle spiegazioni da suo padre.

Come se la caverà Ferri?

Le illusioni di Lara rimarranno tali, visto che Roberto e Marina si riavvicineranno lasciandosi andare alla passione. La situazione non sarà comunque facile da gestire, visto che la bella Martinelli non se ne starà di certo con le mani in mano a guardare.

Raffaele con le spalle al muro, spoiler Upas

Occhio a Raf, che correrà un grave pericolo dopo essere stato minacciato e picchiato da alcuni criminali.

Il buon Giordano non vorrà far preoccupare la sua famiglia e così finirà per rivolgersi a Elvira, una scelta che si rivelerà non azzeccata per entrambi.

Infine, le anticipazioni dei prossimi episodi di Un Posto al sole svelano che Cerruti verrà messo al corrente del tradimento di Bruno. Dopo un iniziale momento di panico, deciderà di dare una seconda possibilità al suo compagno, essendone profondamente innamorato. La sua scelta manderà su tutte le furie Mariella che, a differenza sua, crede che sia meglio lasciarlo dopo quanto successo.