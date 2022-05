La stagione di Uomini e donne è arrivata agli sgoccioli ed è arrivato il momento per i due tronisti Veronica Rimondi e Luca Salatino di fare le rispettive scelte. Le puntate sono già state registrate e quindi si sa già che Salatino sceglierà Soraia, mentre Veronica il giovane veneziano Matteo. Delusione per i non scelti, Lilli e Andrea.

Luca sceglie Soraia: anticipazioni Uomini e donne

Nelle ultime puntate di questa stagione di Uomini e donne verranno trasmesse le scelte dei due tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi. Dovrebbe essere quella di Luca la prima ad essere mandata in onda.

Quindi, molto probabilmente, già lunedì 30 maggio. Come noto infatti, U&D chiuderà i battenti mercoledì 1 giugno 2022, quindi, entro questa data il pubblico conoscerà le scelte dei due giovani. Per quanto riguarda Luca, la sua scelta è stata registrata lo scorso 18 maggio. Scorrendo le anticipazioni, si sa che la scelta sarà ricaduta su Soraia Allam, la giovane di origini egiziane. Niente da fare per l'altra corteggiatrice Lilli che, a quanto riportano le anticipazioni, non riuscirà a trattenere le lacrime.

Luca Salatino prima della scelta: 'Inizio ad avere le idee chiare'

In attesa di conoscere tutti i dettagli sulla scelta di Luca, il tronista poco prima della conclusione del suo percorso ha rilasciato un'intervista a Witty Tv, dove appunto ha parlato delle due corteggiatrici Lilli e Soraia.

Due persone molto diverse tra loro, ma entrambe importanti per il giovane chef romano. Pochi attimi prima della scelta, Luca ha confessato di avere le idee chiare su entrambe le corteggiatrici. Pare che ad aiutarlo a decidere con chi delle due uscire dal programma, siano stati anche gli scontri e le incomprensioni avuti con entrambe.

Guardando come è andata a finire, è stata Soraia a spuntarla sulla rivale. Come sempre, i protagonisti sino alla messa in onda della puntata, non possono dire nulla e pertanto bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di leggere le loro prime dichiarazioni sui social.

Veronica sceglie Matteo: spoiler ultime puntate di U&D

Se Luca Salatino deciderà di fare con coppia con Soraia, con chi uscirà invece Veronica Rimondi? Anche in questo caso, bisogna fare fede alle anticipazioni sulla registrazione di U&D del 19 maggio. Ebbene, la tronista, giunta alla fine del percorso con Andrea e Matteo sceglierà proprio quest'ultimo. Si tratta del giovane veneziano dai magnetici occhi blu e che aveva colpito la tronista sin dall'inizio del percorso. Delusione per l'altro corteggiatore Andrea. Quindi, le ultime puntate di questa stagione di Uomini e donne, si concluderanno con le scelte dei due tronisti. Poi tutti in vacanza fino a settembre.