Alessia Marcuzzi da circa un anno è lontana dal mondo della televisione. È stata la conduttrice stessa a prendere la decisione di concedersi una pausa dal piccolo schermo. Non a caso, pare che a febbraio abbia rifiutato la conduzione de Le Iene, poi affidata a Belen Rodriguez.

Adesso però, secondo le ultime indiscrezioni, pare che Marcuzzi abbia voglia di tornare ad essere protagonista della Tv. La presentatrice romana starebbe trattando il suo ritorno con la Rai per la conduzione di un nuovo Reality Show, il cui titolo provvisorio sarebbe Boomerissima.

Alessia Marcuzzi: probabile ritorno in televisione

Alessia Marcuzzi ha lasciato intendere le sue intenzioni di recente, quando è stata ospite di Mara Venier a Domenica In.

In questa circostanza ha dichiarato: "È un po' che non vado in video, più di un anno. Se sono ancora convinta di stare alla larga dalla Tv? Il Covid mi ha cambiata, sono stata fortunata, potevo permettermelo, certo che quando quella luce rossa si accende piace sempre. La voglia c'è sempre, d'altronde sono cresciuta in questo mondo".

Secondo il sito Dagospia, il manager di Marcuzzi, Beppe Caschetto, avrebbe avviato una trattativa con i vertici della Rai che la vorrebbero ingaggiare per la stagione televisiva 2022/2023. L'intenzione sarebbe quella di affidare all'ex padrona di casa de L'Isola dei Famosi un nuovo reality che andrebbe in onda in prima serata su Rai 2.

Boomerissima sarebbe il titolo del nuovo programma

Le trattative sono ancora in corso, ma se la Rai e Alessia Marcuzzi dovessero trovare l'accordo, i fan della conduttrice capitolina potrebbero tornare a seguirla su Rai 2.

Il titolo provvisorio del progetto sarebbe Boomerissima. Boomer è un termine che tra le nuove generazioni e sui social media indica le persone nate dopo la seconda guerra mondiale, quindi dalla mentalità un po' superata.

Si presume, quindi, che il nuovo format Rai possa basarsi su un confronto tra diverse generazioni.

La trasmissione - prodotta da Endemol Shine Italy - potrebbe debuttare a novembre e andare in onda ogni martedì in prima serata. La durata dovrebbe essere di cinque o sei puntate.

Al momento non si tratta di notizie ufficiali.

Tuttavia, la conferma di una trattativa in corso con Alessia Marcuzzi è arrivata da Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai che, durante la conferenza stampa del 31 maggio per presentare i palinsesti della Tv di Stato per l'estate, ha affermato: "Ho incontrato più volte Alessia Marcuzzi, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando per conoscerci e intanto lavoriamo intorno, in particolare, a un'idea".

Qualche notizia in più potrebbe giungere martedì 28 giugno quando verranno presentati i nuovi palinsesti della Rai per la stagione 2022/2023.