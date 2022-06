Gigliola Cinquetti potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Al momento si tratta solo di supposizioni, ma Alfonso Signorini sembrerebbe che stia da tempo corteggiando la cantante. Il conduttore del Reality Show di Canale 5 ha sempre ribadito di voler formare un cast di "vipponi" molto conosciuti.

Ipotesi Cinquetti

La prossima edizione del Grande Fratello Vip 7, andrà in onda a settembre su Canale 5. Di conseguenza, la macchina organizzativa sta lavorando sodo per formare un cast di tutto rispetto.

Stando a quanto si apprende, il conduttore del reality show potrebbe portare all'interno della casa di Cinecittà una famosissima cantante: Gigliola Cinquetti.

Fino a quando non ci sarà l'ufficialità, si tratta solo di supposizioni.

La 74enne di Verona è tornata alla ribalta del Gossip, grazie alla partecipazione a Eurovision Song Contest 2022: l'artista è arrivata sul palco di Torino per cantare il brano Non ho l'età con la quale vinse il Festival di Sanremo a soli 16 anni. Grazie al trionfo nella kermesse canora, Cinquetti andò a Eurovision Song Contest '64 per rappresentare l'Italia.

I concorrenti in pole position

Come ogni anno, sul web escono moltissimi nomi di "vip" associati al cast del Grande Fratello Vip. Tuttavia, l'ultima parola spetta sempre al conduttore Signorini. Tra i possibili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5, è stato fatto il nome di Pamela Prati e Manuela Arcuri: la prima vorrebbe scrollarsi di dosso le polemiche innescate con lo scandalo "Mark Caltagirone" mentre l'attrice vorrebbe tornare sul piccolo schermo dopo anni d'assenza.

Tra i papabili concorrenti, è uscito anche il nome di Patrizia Groppelli - opinionista nei salotti Mediaset, Nilufar Addati - ex Uomini e Donne, Veronica Cozzani - mamma di Cecilia, Jeremias e Belen Rodriguez, Eleonora Cecere, Wilma Goich, Jessica Izzo, Sandra Milo e Lucia Bramieri.

Antonino Spinalbese verso il GFVip 7

Per quanto riguarda i concorrenti del parterre maschile in lizza per il Grande Fratello Vip 7, ci sarebbe Antonino Spinalbese.

Il parrucchiere è l'ex di Belen Rodriguez dalla quale ha avuto Luna Marì.

Il diretto interessato al momento non avrebbe ancora deciso se accettare o meno la proposta di Alfonso Signorini. Non sarebbe la prima volta che un ex fiamma della showgirl sudamericana varcherebbe la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Nella precedente edizione, Signorini aveva portato al reality show Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore era finito al centro della cronaca rosa per un breve flirt con Belen. Pare che Signorini, in passato abbia anche "corteggiato" a lungo Andrea Iannone: all'ultimo lo sportivo decise di optare per Ballando con le Stelle.