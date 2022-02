Mercoledì 9 febbraio 2022, durante la prima puntata de Le Iene su Italia 1, è stata ospite Belen Rodriguez, la quale si è prestata al "Passaparolaccia", gioco in cui doveva esprimere un suo parere sincero sia sui suoi ex fidanzati che sulle altre donne del mondo dello spettacolo.

La showgirl argentina ha speso belle parole per Emma Marrone, Alessia Marcuzzi, Fabrizio Corona, Antonino Spinalbese, Marco Borriello, Andrea Iannone e Stefano De Martino, confermando di fatto un riavvicinamento fra loro.

Non è accaduto lo stesso invece quando ha dovuto parlare Selvaggia Lucarelli, fortemente criticata da Rodriguez per le sue frecciatine e accuse in passato.

Le dichiarazioni di Rodriguez su Lucarelli e gli elogi agli ex

"Non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi è affatto simpatica. Come professionista le darei zero e lo stesso come sensualità", ha esordito così Belen Rodriguez, parlando di Selvaggia Lucarelli a Le Iene. "Questa persona mi ha fatto soffrire e stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori, non la perdonerei. La definisco come subdola", ha poi aggiunto la soubrette argentina sulla giornalista. Rodriguez ha inoltre affermato di aver avuto un flirt in comune proprio con la blogger romana, confidando: "Penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte".

Parole positive invece per l'ex fidanzato Fabrizio Corona, del quale ha dichiarato: "Mi ha voluto veramente bene e me ne vuole ancora.

Questa persona è stata molto sfortunata. Io sono stata un plus per lui e lui lo è stato per me".

Lo stesso è accaduto per l'ex compagno Antonino Spinalbese, che ha conquistato Rodriguez con semplicità e per l'ex Marco Borriello, definito come un amore importante dalla showgirl. Anche Andrea Iannone è stato importante per Belen Rodriguez, che l'ha definito "spericolato e folle".

Belen Rodriguez: il ritorno di fiamma con De Martino e la pace con Marrone e Marcuzzi

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene, Belen Rodriguez ha parlato anche dell'ex marito Stefano De Martino, confermando di essere tornata a frequentarlo: "Se mi invitasse fuori a cena? Accetterei perché c'ero a cena ieri. È il più sensuale che io conosca.

Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa far arrabbiare poi, mi passa".

La soubrette argentina ha ammesso di essersi riappacificata con Emma Marrone, ex fidanzata di De Martino: "Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena".

Infine, Rodriguez ha espresso parole positive per Alessia Marcuzzi, nonostante non si siano rapporti sempre idilliaci: "È molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me, ci ho anche litigato".