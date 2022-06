Sissi è riuscita ad arrivare in finale ad Amici 21 e secondo molti fan della trasmissione si meritava di vincere questa edizione. La cantante, con la sua timidezza e la sua voce immensa, è riuscita nel tempo a conquistare tutti. Durante un'intervista per TV Sorrisi e Canzoni, Sissi si è lasciata andare e ha parlato della sua esperienza, delle sue emozioni, del suo amore per Dario e anche della sua cicatrice, che si nota soprattutto sulla copertina del suo primo album.

Sissi, musica ed emozioni

Sissi è riuscita ad ottenere il premio della critica ad Amici 21, del valore di 50 mila euro in gettoni d'oro.

Ora Silvia Cesana ha deciso di aprire il suo cuore e lo ha fatto in un'intervista esclusiva per Tv Sorrisi e Canzoni. Ha parlato del suo primo album dopo il talent show, che si intitola Leggera ed è stato lanciato il 27 maggio su tutte le piattaforme digitali. Un disco che contiene 8 brani, compresi i suoi inediti presentati ad Amici e due brani scritti prima della sua esperienza televisiva. "Amo i brani scritti prima di Amici" ha dichiarato la cantante, spiegando che è un onore far conoscere quello che aveva scritto quando il primo traguardo le sembrava ancora molto lontano. La musica porta grandi emozioni nella vita di Sissi, che riesce anche a trasmetterle a chi la ascolta.

La cicatrice di Sissi

La cantante, che nella scuola è stata un'allieva di Lorella Cuccarini, ha voluto sottolineare che il titolo del suo album, Leggera, non deve essere inteso come "superficiale", anzi, il significato vuole essere completamente diverso. La copertina dell'album mostra un primo piano di Sissi, molto intenso, in cui si nota una cicatrice sulla fronte, un segno indelebile che la cantante ha voluto condividere con i suoi fan.

La giovane ha scelto di non ricorrere a photoshop per rimuovere quella cicatrice sul viso. Ha voluto mostrarla a tutti e si tratta di una scelta artistica, perché ha voluto dare un messaggio molto chiaro, ovvero di ricordare e sfoggiare con grande orgoglio e fierezza tutte le porte in faccia ricevute. "Il segno di una porta in faccia, volevo che si vedesse" ha spiegato la cantante, che ha voluto mostrare a tutti questo segno sul suo volto, proprio per far capire che le porte in faccia ci sono sempre, ma che si può andare avanti e credere nei propri sogni.

L'amore per Dario

Sissi ha ottenuto la proposta di un nuovo contratto con la casa discografica con cui aveva già lavorato in passato, la Sugarono Music. Non ha vinto amici, ma ha una grande carriera davanti. La cantante ha ammesso di essere molto stupita degli ascolti ottenuti in streaming e ha spiegato di essersi spesso sentita presa di mira da alcuni haters. "Io sono così sempre" ha spiegato, sottolineando che spesso è stata attaccata per essere sempre sorridente e anche un po' goffa. A darle ancora più forza è stato l'amore per Dario, nato proprio tra i banchi di scuola. "Al nostro amore devo molto" ha spiegato Sissi, sottolineando che, nonostante lui sia più piccolo di lei, l'ha sempre fatta sentire protetta e al sicuro.