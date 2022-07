Gemma Galgani è stata per lungo tempo la protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e donne. La dama, nel corso degli anni, ha ceduto alla chirurgia estetica e si è mostrata in una versione del tutto nuova, tra le critiche e gli attacchi dell'opinionista Tina Cipollari. Gemma è pronta per tornare a Uomini e Donne, ma potrebbe farlo con un viso diverso rispetto al solito. Secondo Riccardo Signoretti, la dama potrebbe aver deciso di rifarsi anche il naso, come è stato svelato sul settimanale Nuovo.

Nuovi cambiamenti per Gemma Galgani

Da oltre 10 anni Gemma Galgani è la regina del Trono Over di Uomini e Donne, una vera colonna portante, anche se durante l'ultima edizione Maria De Filippi sembrava aver deciso di iniziare a metterla da parte, dando più spazio ad altre dame e ad altri cavalieri.

Nel corso del tempo la dama ha cambiato sia il suo look che il suo aspetto fisico, cedendo alla chirurgia plastica. Qualche anno fa, nella trasmissione Selfie Le Cose Cambiano, Gemma si è rifatta i denti e successivamente ha deciso di effettuare un lifting e poi anche una mastoplastica. Ora la donna sembra decisamente ringiovanita, ma ha mantenuto un aspetto naturale. Secondo quanto svelato da Riccardo Signoretti, però, Galgani potrebbe averci preso gusto e i ritocchini potrebbero non essere finiti. Presto la dama potrebbe rifarsi il naso [VIDEO], per renderlo più proporzionato.

Gemma potrebbe rifarsi il naso

Gemma Galgani potrebbe essere di nuovo pronta a ricorrere alla chirurgia plastica, questa volta per ridimensionare il suo naso.

Questo è quanto svelato sul settimanale di Signoretti, che ha anche fatto una ipotesi di come potrebbe diventare il suo naso a seguito della rinoplastica. "Non è indicato un naso alla francese" ha dichiarato il chirurgo plastico Luca Lecciso, parlando del viso di Gemma, che non deve essere stravolto. Secondo l'esperto si potrebbe definire la punta e ridurre le narici.

La dama, a settembre, potrebbe tornare in televisione con un volto ancora una volta diverso, dopo aver cambiato il suo aspetto in altre situazioni. Questo sicuramente potrebbe scatenare la reazione di Tina Cipollari, che l'ha sempre criticata, soprattutto per la sua decisione di rifarsi il seno, intervento che, secondo l'opinionista, sarebbe poco adatto all'età della dama.

Gli attacchi di Tina Cipollari

Tina Cipollari non ha mai provato una particolare simpatia per Gemma, come i fan della trasmissione hanno capito da tempo. L'opinionista ha iniziato ad attaccare la dama per i suoi ritocchi estetici nel 2016, quando si era fatta sistemare i denti. "Era un'altra" ha più volte sottolineato Tina, ricordando com'era Gemma quando era arrivata a Uomini e Donne. L'opinionista ha più volte ribadito che anche il look della dama è decisamente cambiato, passando da tailleur e ballerine a spacchi e tacchi vertiginosi. "Proprio un'altra Gemma" ha aggiunto la Cipollari in diverse occasioni.