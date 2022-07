Alex e Cosmary erano una delle coppie nate durante la ventunesima edizione di Amici, tra le più amate dal pubblico. Il cantante e la ballerina sembravano molto uniti anche una volta finita la trasmissione, ma le cose non sono andate come si aspettavano. La loro relazione è finita e dopo molti giorni di rumor e supposizioni, la ballerina ha deciso di parlare, svelando su Instagram tutto quello che è accaduto e confermando i sospetti che i fan avevano da un po' di tempo.

Alex e Cosmary si sono lasciati

Dopo diversi giorni di rumor, è arrivata ufficialmente la conferma.

Alex e Cosmary si sono lasciati e questa volta non ci sono più dubbi. Si tratta di una situazione molto delicata, ma dopo tutte le voci che circolavano negli ultimi tempi, è stata la stessa Cosmary a parlare su Instagram, ufficializzando a tutti gli effetti la notizia, senza dare troppi dettagli. Nelle sue storie ha condiviso un post che conferma la rottura, m ha chiesto anche di rispettare la sua privacy e questo momento così particolare, in cui ha deciso di impegnarsi e di concentrarsi solo sul lavoro. Visto che la loro storia è nata sotto i riflettori, si è sentita in dovere di spiegare ai suoi follower quello che è accaduto, senza entrare troppo nei dettagli.

Le parole di Cosmary

Nelle sue storie, Cosmary ha chiesto principalmente ai suoi fan di portare rispetto per la sua privacy, soprattutto in un momento così difficile.

"Non amo parlare della mia vita privata" ha spiegato la ragazza, consapevole che essendo una situazione nata in un contesto televisivo, automaticamente è sulla bocca di tutti. "La mia relazione con Alex è terminata" ha aggiunto la ballerina, spiegando di volerlo confermare per rispetto a tutte le persone che li hanno sempre seguiti.

"Non tutto va come ti aspetti" ha aggiunto Cosmary, sottolineando che a volte le cose fanno male. Ha aggiunto la richiesta di rispettare il momento e di avere comprensione, perché sente di aver bisogno di leggerezza e di sorrisi. Si concentrerà solo ed esclusivamente sul suo lavoro, che le sta regalando grandi soddisfazioni.

Alex ha commentato

"Da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori" ha dichiarato Alex su Twitter, mantenendo sempre un certo riserbo sull'argomento. Il ragazzo, che si è trovato costretto a dare spiegazioni, incalzato dai suoi fan, ha voluto aggiungere che purtroppo le cose non vanno sempre come si desidera e che comunque vorrà sempre bene a Cosmary. Il cantante si è anche scusato con i suoi fan per averci messo così tanto a rivelare la notizia. I due, infatti, si sono lasciati da qualche settimana, ma non avevano detto nulla.