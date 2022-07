Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono conosciuti a Uomini e Donne. Il tronista, come travolto da un colpo di fulmine, ha deciso di sceglierla, nonostante la conoscesse meno rispetto alle altre corteggiatrici. Un amore scoppiato all'improvviso, che al di fuori della trasmissione inizialmente sembrava procedere per il meglio. Dopo giorni di rumor e di ipotesi da parte dei fan, è arrivata la conferma ufficiale della fine della loro relazione.

Matteo e Valeria si sono lasciati

La notizia è stata ufficializzata. Matteo e Valeria di Uomini e Donne si sono lasciati.

Erano settimane che si parlava di un'ipotetica rottura tra l'ex tronista e la sua scelta, ma entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo sulla situazione che stavano vivendo, senza dare conferme o smentite. Questo almeno fino a quando Cardone ha deciso di condividere con i suoi follower i suoi pensieri, annunciando in modo ufficiale la fine della sua storia d'amore con Matteo Ranieri. I due sembravano molto presi l'uno dall'altra dopo la fine della trasmissione. I primi tempi della loro relazione hanno condiviso molte immagini e video in cui erano insieme, per trascorrere momenti felici e pieni di amore. La relazione, però, non ha preso la strada giusta e i due alla fine si sono lasciati.

Le parole di Valeria Cardone

La bella napoletana, in poche righe, ha deciso di annunciare la fine della sua storia d'amore con Matteo Ranieri, senza nascondere il suo grande dispiacere per quello che è accaduto. "Io e Matteo non stiamo più insieme" ha dichiarato la ex corteggiatrice, sottolineando che purtroppo le cose non sempre vanno come una persona desidera.

"Non sto passando un bel periodo" ha voluto sottolineare Valeria, chiedendo un po' di comprensione da parte dei suoi follower e dei fan della trasmissione di Maria De Filippi. Le sue parole hanno testimoniato che sta provando una grande delusione e non ha nascosto la sua tristezza nelle sue storie. Su questa relazione probabilmente aveva posto molte aspettative, ma purtroppo fuori dalla trasmissione la situazione non è andata per il meglio.

L'appello a Maria De Filippi

I due erano molto distanti. Lui vive in Liguria e lei in Campania e probabilmente la distanza non ha aiutato, nonostante i bei progetti che avevano inizialmente. Matteo Ranieri per il momento non ha ancora commentato questa rottura, proprio come aveva fatto dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni. Dopo l'annuncio di Valeria, l'Investigatore Social, l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ha lanciato un appello a Maria De Filippi, chiedendo di avere più controllo sui protagonisti della sua trasmissione. Questo perché, secondo quanto da lui riportato, Matteo e Valeria si sarebbero visti pochissime volte dopo la trasmissione, tanto da rendere davvero difficile pensare che siano riusciti ad intraprendere una vera storia d'amore. Per il momento i motivi della rottura rimangono avvolti nel mistero.