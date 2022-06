Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di "vecchi personaggi" che torneranno a mettere piede in città e per l'arrivo di new entry che non passeranno inosservate.

Le riprese di questa settima stagione della soap sono cominciate da fine maggio e, dal set, arrivano i primi retroscena su quello che il pubblico avrà modo di vedere da settembre in poi su Rai 1.

Uno dei colpi di scena riguarderà il personaggio della venere Paola che, dopo un periodo di assenza, rimetterà piede di nuovo all'interno del grande magazzino.

Quinto ricompare a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di due personaggi che non si vedevano da un po' di tempo in scena.

Il primo è Quinto, l'ex marito di Anna Imbriani interpretato da Cristiano Caccamo, considerato "morto" fino alla scorsa stagione. Egli però tornerà in scena nel corso della prossima stagione e, la sua presenza, potrebbe essere un vero e proprio terremoto nella vita sentimentale di Anna, che da poco è convolata a nozze con Salvatore Amato.

Il ritorno di Paola nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Il secondo ritorno previsto in questa settima stagione della soap opera, è quello della venere Paola, assente anche lei da diverso tempo.

Paola aveva lasciato il suo lavoro al Paradiso delle signore per dedicarsi alla gravidanza difficile che stava portando avanti ma, dopo che tutto si è risolto nel migliore dei modi, ecco che rimetterà nuovamente piede in città. Anche in questo caso, la conferma è arrivata direttamente dai social, dove l'attrice Elisa Cheli, che interpreta i panni della giovane venere, è ricomparsa sul set delle nuove puntate.

Clara Danese new entry femminile: anticipazioni Il Paradiso 7

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio anche per una new entry che potrebbe diventare una delle nuove protagoniste femminili della soap opera. Trattasi della giovanissima attrice Clara Danese che, dal suo profilo Instagram, ha confermato con degli scatti dal set de Il Paradiso delle signore 7, che sarà uno dei nuovi volti della soap opera di Rai 1.

Resta da capire, invece, cosa ne sarà del personaggio di Gloria. Al termine della passata stagione, la mamma di Stefania ha scelto di auto-costituirsi per quel reato compiuto diversi anni prima.

A questo punto, non si esclude che Gloria possa essere assente durante la nuova stagione della soap, per poter scontare la sua pena in carcere e pagare definitivamente quel conto che aveva in sospeso con la giustizia italiana.