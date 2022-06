Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 20 giugno svelano nuovi colpi di scena.

Raffaele, dopo essere stato nuovamente intimidito da parte dei camorristi, cederà al ricatto di Valsano. Tuttavia non valuterà l'ipotesi di raccontare tutto alla polizia, andandosi a impelagare in una situazione più grande di lui. Angosciato da questa situazione, l'uomo avrà un crollo emotivo che lo porterà a rifugiarsi nell'abbraccio di Elvira.

Nel frattempo Riccardo cercherà di accorciare le distanze con Rossella, nonostante le reticenze di quest'ultima.

Upas, puntata del 20 giugno: Raffaele non racconta nulla alla polizia

La nuova settimana di programmazione di Upas si aprirà con Raffaele alle prese con il suo dramma interiore. Stando alle anticipazioni della puntata del 20 giugno, le cose per il padre di Diego non accenneranno a migliorare. L'uomo sarà angosciato dall'idea che i camorristi possano fare ancora del male alla sua famiglia. Tuttavia l'errore di Raffaele consisterà proprio nel non voler raccontare quanto gli stia

accadendo alla polizia. Difatti se parlasse con Eugenio, probabilmente, riuscirebbe a risolvere buona parte dei suoi problemi, dato che suo genero troverebbe il modo di metterlo sotto protezione.

Un posto al sole, episodio 20/6: Giordano si abbandona ad un momento di conforto con Elvira

Nel corso della puntata di Upas del 20 giugno, si continuerà a parlare di Raffaele e della sua storyline legata alla criminalità organizzata.

L'uomo non saprà come agire, poiché sa che sta avendo a che fare con persone di cui non può affatto fidarsi. Tuttavia, sa bene che è ingiusto cedere al loro ricatto, dato che diventerebbe loro complice. Questo dissidio non lo farà stare di certo bene e il fatto di non potersi aprire con nessuno della sua famiglia non farà altro che peggiorare la situazione.

Lo sconforto, però, lo porterà ad abbandonarsi a un abbraccio con Elvira, che, in questo momento, risulterà essere solo una buona amica. Qualcuno li vedrà, fraintendendo il loro rapporto. Gli spoiler non anticipano chi possa essere la persona che assisterà all'abbraccio fra Raffaele ed Elvira, tuttavia la sensazione che possa trattarsi di Diego è molto alta.

Spoiler del 20 giugno: Riccardo prenderà una decisione inaspettata

Stando alle anticipazioni relative alla puntata di Upas del 20 giugno, Riccardo sembrerà, ancora una volta, determinato a recuperare il suo rapporto con Rossella. Quest'ultima, tuttavia, vorrebbe ridurre i rapporti al solo ambito professionale. Il giovane Crovi, a quanto pare, pur di riconquistare la figlia di Silvia, sembrerà disposto a fare un passo molto importante.