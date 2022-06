Le anticipazioni sui palinsesti Rai 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di The Voice Senior e Tale e Quale Show, i due varietà del prime time della rete ammiraglia, che torneranno in onda con un bel po' di novità.

La più importante riguarderà sicuramente il talent show condotto da Antonella Clerici dato che, in questa terza edizione, ci sarà un cambiamento importante legato alla giuria.

Spazio anche al ritorno in prime time di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci e con un cast nuovo di zecca.

The Voice Senior cambia giuria: anticipazioni palinsesti Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai 2022/2023 rivelano che in prime time tornerà l'appuntamento con The Voice Senior 3.

Il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato ai concorrenti della terza età, riapproderà nella prima serata della rete ammiraglia dopo gli ottimi ascolti registrati nelle due stagioni precedenti, che si sono portate a casa una media superiore al 18% di share.

Una delle novità di questa terza edizione del talent show, però, riguarderà la giuria. Lo scorso anno, i quattro giurati sono stati: Clementino, Gigi D'Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè.

Ecco chi non ci sarà in giuria a The Voice Senior 3

Secondo a quanto anticipato sul sito diretto da Roberto D'Agostino, nella prossima edizione di The Voice Senior non ci sarà spazio per la riconferma di Orietta Berti. La cantante, quindi, dopo aver preso il posto di Al Bano Carrisi, non sarà riconfermata per la sua seconda edizione di fila.

Resta da capire, quindi, chi prenderà il posto di Orietta Berti e se ci saranno ulteriori cambiamenti in giuria.

Sempre in prime time su Rai 1 è confermatissimo l'appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà dedicato al mondo delle imitazioni, condotto da Carlo Conti.

Tale e quale Show confermato in prime time: anticipazioni palinsesti Rai

Lo show tornerà in onda da metà settembre con un nuovo cast di concorrenti pronti a mettersi in gioco. Tra i partecipanti dovrebbero arrivare anche le tre sorelle Selassié, che si sono fatte conoscere quest'anno come inquiline della casa del Grande Fratello Vip.

Sempre dal cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, potrebbero arrivare anche Alex Belli e Davide Silvestri.

Le anticipazioni sui palinsesti Rai 2022/2023 prevedono anche il ritorno di Ballando con le stelle, che quest'anno andrà in onda da metà ottobre sempre nel sabato sera della rete ammiraglia.

Su Rai 2, invece, dovrebbe arrivare Alessandro Cattelan. Dopo il successo all'Eurovision Song Contest, il conduttore potrebbe approdare nella seconda serata della tv di Stato con un nuovo programma di interviste.