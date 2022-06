Le puntate estive di Un posto al sole si preannunciano decisamente interessanti. In attesa di vedere la trasferta a Procida e di scoprire quale sarà il clamoroso colpo di scena estivo annunciato da Ilenia Lazzarin, sono state svelate alcune importanti modifiche del palinsesto.

Il daily drama partenopeo, infatti, non andrà in onda per due giovedì di fila, inoltre è stata confermata la pausa di quindici giorni ad agosto, ormai diventata una consuetudine negli ultimi anni. Ma quando andrà in ferie Upas? E quando verranno recuperate le due puntate del 9 e 16 giugno?

A seguire verranno analizzati i palinsesti per avere un quadro chiaro e completo della programmazione futura.

Un posto al sole si ferma per dare spazio all'atletica leggera

La programmazione estiva di Un posto al sole verrà stravolta a causa di due importanti eventi di atletica leggera. Giovedì 9 giugno la soap opera partenopea, infatti, non andrà in onda per dare spazio al Golden Gala Pietro Mennea. Giovedì 16 giugno lo scenario si ripeterà e Upas lascerà il suo storico slot ai Bislett Games di atletica, con il sesto meeting dell’edizione 2022 della Diamond League. Queste due puntate verranno però recuperate con un imperdibile doppio appuntamento la settimana successiva.

Anticipazioni dal 13 al 17 giugno: Un posto al sole raddoppia

Le due puntate cancellate verranno subito recuperate con un doppio imperdibile appuntamento che avverrà nella serata di martedì 14 e venerdì 17 giugno.

Questo è quindi il prospetto che viene fuori dal nuovo palinsesto: giovedì 9 Un posto al sole non andrà in onda, mentre martedì 14 doppio appuntamento a partire dalle 20:20.

Giovedì 16 Upas non verrà trasmesso, ma venerdì 17 ci saranno due puntate. La speranza è che questo stravolgimento della programmazione non abbia effetti sugli ascolti.

Upas va in ferie ad agosto per due settimane

Da pochi giorni è stato svelato il nuovo palinsesto Rai relativo al periodo estivo del 2022. Un posto al sole resta confermatissimo e andrà in onda regolarmente (salvo eccezioni come descritto sopra, ndr) dal lunedì al venerdì alle 20:45 per quasi tutta l'estate.

Il daily drama partenopeo si prenderà infatti solo due settimane di pausa, esattamente dal 15 al 26 agosto 2022. Nessuna particolare novità quindi. Upas negli ultimi anni aveva abituato gli spettatori a quindici giorni di "ferie" e tale trend resta confermato. Il finale di stagione andrà quindi in onda venerdì 12 agosto, ma le nuove puntate partiranno già da lunedì 29 agosto. Uno stop più che accettabile per i fan, considerato che un prodotto simile di successo come Il Paradiso delle Signore, resterà fermo ai box per alcuni mesi.