Fuga d'amore per Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: il magazine Chi ha paparazzato la coppia mentre prendeva un aereo che li ha portati in Spagna, più precisamente a Palma De Mallorca. Nonostante la giornalista sportiva abbia cercato di depistare tutti, le sue mosse non sono state sufficienti. Così, nonostante le voci di rottura circolate qualche mese fa, pare proprio che tra il volto di punta di DAZN e il modello l'amore continui. I due si frequentano dallo scorso dicembre.

Leotta e Cavalli, un tuffo nel mare dell'amore

Arrivata in taxi all'aeroporto, camuffata con tanto di cappellino con visiera e occhiali griffati, Diletta ha seguito tutto il percorso fino all'imbarco del suo volo low cost in perfetta solitudine, ma poi giunta alla scaletta dell'aereo ad attenderla c'era Giacomo.

Beccati dal giornale diretto da Alfonso Signorini, Leotta e Cavalli, cercando di non dare troppo nell'occhio, sono partiti alla volta della località iberica con la speranza di concedersi relax e divertimento. Ad attenderli sul posto, gli amici del modello.

Giacomo e Diletta hanno deciso di non dare la loro storia in pasto alla cronaca rosa: reduce dalla relazione con Can Yaman, la conduttrice radiofonica avrà probabilmente deciso di mantenere il riserbo sulla nuova storia d'amore. Sebbene non compaiano foto di coppia sui social, è chiaro dagli scatti postati separatamente da entrambi che si trovano nello stesso luogo e con la stessa compagnia. Tra cene, riposo e primi tuffi al mare, la vacanza sembra procedere in maniera splendida.

La coppia si frequenta dallo scorso dicembre

Diletta appare serena e rilassata: su Instagram è comparso il primo scatto in costume della stagione della siciliana. Leotta ha scelto un costume intero bianco super-chic che mette in risalto il suo fisico perfetto e che ha fatto il pieno di like. Non è escluso che a scattare la foto sia stato proprio Giacomo.

I due si frequentano dallo scorso dicembre: era stato sempre la rivista Chi a dimostrare che i due avevano trascorso il Capodanno in quel di St. Moritz, sempre senza dare troppo nell'occhio.

Giacomo evidentemente ha ridato a Diletta la serenità che le era venuta a mancare dopo la rottura con l'attore turco, Can Yaman, impegnato nella ricerca di una nuova casa.

Classe 1993, di origini bresciane, Cavalli è anche un giovane imprenditore con la passione per la vela trasmessagli dal padre, Beppe Cavalli, che è un noto velista. Chissà se i due decideranno alla fine di rendere pubblica la loro relazione, anche se al momento pare che entrambi siano intenzionati a tenere il loro amore lontano da occhi indiscreti, anche se in effetti i fotografi riescono sempre a 'rubare' qualche scatto che li immortala insieme.