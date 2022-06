La storia d'amore tra Ariete e Jenny De Nucci è giunta al capolinea. A darne comunicazione sul suo profilo Instagram è stata De Nucci, l'attrice e influencer da più di 1.3 milioni di follower. Senza entrare troppo nel dettaglio ha comunicato la fine della relazione, chiedendo a tutti di rispettare la sua privacy in questo momento così delicato. Arianna Del Giaccio, questo il vero nome all'anagrafe di Ariete, ha preferito almeno per il momento non commentare il fatto.

Jenny annuncia la rottura sui social

"Io e Arianna non stiamo più insieme", ha esordito Jenny sul suo profilo Instagram con una storia in cui ha chiesto di non essere più taggata nei video che potrebbero riguardare la sua ex o chi presenzia sotto il palco ai suoi concerti.

Attualmente impegnata in qualità di madrina al Taormina Film Fest, De Nucci è nota al grande pubblico per aver preso parte a diverse fiction e serie tv come Don Matteo e Un passo dal Cielo, dopo l'esordio nel reality di Rai 2 Il Collegio. Proprio sulla carriera pare voglia concentrarsi adesso Jenny, che ha chiesto massimo rispetto per la situazione.

"Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro queste cose, di scrivere due righe in merito" ha proseguito Jenny, chiedendo ins egutio di non essere più accostata al nome di Ariete. "Sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato" ha concluso Jenny, che ha preferito non dire i motivi della fine della storia.

Ariete non ha commentato la situazione

Al momento tutto tace da parte di Ariete, che non ha commentato la situazione, anche se su Twitter è in tendenza per questa ragione. La dichiarazione di Jenny arriva dopo l'esibizione di Ariete sul palco del LoveMi, l'evento gratuito con scopo benefico creato da Fedez e J-Ax, a cui hanno preso parte diversi artisti.

Che all'attrice siano giunti degli scatti che immortalano Arianna in compagnia? Al riguardo adesso non si sa ancora nulla e chissà se adesso la cantante non decida di esporsi per chiarire la situazione.

Ariete, che ha scelto il suo pseudonimo per via del suo segno zodiacale, sarà impegnata fino all'8 settembre con le tappe del suo Specchio Tour.

La ventenne nel 2019 ha partecipato a X Factor, ma non è mai arrivata alla fase finale del programma. Ai Bootcamp Sfera Ebbasta le preferì un'altra cantante, ma la sua carriera ha preso il volo comunque. Al momento sia lei che Jenny sembrano intenzionate a proseguire nella loro ascesa professionale ma è chiaro, dopo le parola di Jenny, che lo faranno ognuno per conto loro.