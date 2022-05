Lo scorso 22 maggio, dopo 4 anni di silenzio, sui social dei cantanti J-Ax e Fedez appare un post contenente 6 foto dove i due cantanti si abbracciano su una terrazza tra i grattacieli milanesi. Con questa foto, che sancisce la riconciliazione tra i due, hanno voluto comunicare ai loro milioni di follower che a breve ci sarebbero state novità che li avrebbero riguardati.

Dopo 4 anni di lontananza, di nuovo insieme sul palco

L'idea dei due cantanti è stata poi resa esplicita il giorno successivo, ovvero il 23 maggio, quando con una conferenza stampa a Palazzo Reale, spiegarono il progetto che li vedrà insieme questa estate.

Si tratta di LOVE MI, un concerto- evento benefico gratuito che si terrà martedì 28 giugno a partire dalle 18:00 in Piazza Duomo a Milano, con lo scopo di raccogliere fondi per Together To Go, onlus che dal 2011 tratta casi di riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse.

Il concerto non sarà solo un regalo per la città di Milano, come scritto nella locandina dell'evento, ma anche un evento televisivo nazionale, perchè sarà trasmesso in diretta, il 28 giugno dalle 18:00, su Italia 1, rete che questa estate terrà accesi i riflettori sulla musica con l'ormai longevo programma Battili Live.

Il palco sarà costellato da grandi ed emergenti nomi

Oltre a Fedez e J-Ax, che si esibiranno sia come solisti sia con i successi che li hanno visti in coppia, sul palco ci saranno molti artisti della nuova scena musicale come Rhove, Paky, Shiva, Ariete, Myss Keta, Miles, Rose Villain, Tedua, Paulo, Beba, Rosa Chemical, MyDrama, Cara, Frada, Dargen D'Amico, Ghali, Nitro oltre che Tananai e Mara Sattei con cui Fedez farà uscire il prossimo 3 giugno la nuova canzone che promette essere la nuova hit estiva, ovvero LA DOLCE VITA.

Insieme a questi artisti emergenti, ci saranno anche varie special guest della musica italiana che non sono ancora stati ufficializzati.

Tutti possono contribuire alla ricerca

L'evento è stato inteso come un concerto gratuito con lo scopo di raccogliere fondi per la onlus Together To Go per finanziare interventi mirati alla ricerca per la riabilitazione infantile in casi di problematiche neurologiche.

Ma pur essendo gratuito, ai partecipanti sarà chiesta una donazione, così come al pubblico da casa che lo vorrà, tramite un numero verde che sarà aperto a partire da domenica 5 giugno.

Si tratta di un'opportunità per poter offrire un contributo anche minimo, di 2 euro, che sommato a quello di tutti coloro che lo vorranno, potrà fare la differenza.

Quest'idea è figlia della situazione che si è trovato ad affrontare lo stesso Fedez qualche mese fa quando dovette sottoporsi ad un intervento al pancreas dovuto ad un tumore e che quindi, pur essendo sempre stato molto vicino alle lotte sociali, ha voluto organizzare un evento che potesse avvicinare tutta Italia a malattie o condizioni infantile troppo spesso lasciate in disparte.

L'appuntamento quindi è per venerdì 28 giugno a partire dalle 18:00 in Piazza Duomo a Milano o su Italia 1.