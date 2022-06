I primi retroscena su Ballando con le stelle 2022 rivelano che potrebbe esserci l'addio di Samuel Peron dal cast di ballerini professionisti.

Per lui potrebbero chiudersi le porte dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, dopo una lunga e onorata carriera.

Capitolo diverso per quanto riguarda la giuria dello show, che sarebbe riconfermata in toto anche per la prossima edizione.

Samuel Peron a rischio uscita dal cast: retroscena Ballando con le stelle 2022

Nel dettaglio, il cast di Ballando con le Stelle 2022 potrebbe fare a meno di Samuel Peron come ballerino professionista dello show.

Stando ai retroscena riportati dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, il ballerino avrebbe intenzione di concentrarsi in primis sulla sua carriera televisiva e in più, con l'età che avanza, non riuscirebbe a portare avanti la sua avventura nel cast dello show di Rai 1.

E così, dopo aver "perso" Raimondo Todaro che ha scelto di accettare la proposta di Maria De Filippi per Amici, anche Peron potrebbe uscire di scena definitivamente dal programma.

La giuria di Ballando con le stelle si 'allarga'?

In giuria, invece, non ci saranno degli stravolgimenti: i cinque temutissimi giurati torneranno ad esprimere le loro preferenze a suon di palette.

Trattasi di Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolin Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

A questi cinque giurati, però, non si esclude che Milly Carlucci possa aggiungerne un altro a sorpresa.

Il conduttore Giancarlo Magalli, in una recente intervista, ha ammesso che gli piacerebbe poter fare il giudice a Ballando con le stelle: la padrona di casa prenderà a cuore la sua richiesta? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Retroscena cast Ballando con le stelle: c'è la prima concorrente

Ma chi saranno i concorrenti di Ballando con le stelle 2022? Anche in questo caso non mancano i retroscena sullo show di Milly Carlucci e, stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, la prima ad essere stata arruolata dalla conduttrice e direttrice artistica dello show Rai, sarebbe Iva Zanicchi.

L'aquila di Ligonchio, così come viene soprannominata nel mondo dello spettacolo, dopo essersi rimessa in gioco sul palco dell'Ariston all'ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus, sarebbe pronta a mettersi alla prova anche come ballerina, accettando la sfida dello show del sabato sera di Rai 1.

Tra i nomi che sono venuti fuori in queste settimane, spicca anche quello di Emanuel Caserio, un volto ben noto al pubblico della rete ammiraglia Rai, in quanto tra i protagonisti della soap opera Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda da metà settembre in prima visione assoluta.