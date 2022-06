Nelle ultime ore, Lory Del Santo è finita al centro di una polemica social. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono apparsi diversi messaggi di sostegno pubblicati dal suo account. In tanti hanno pensato che la donna avesse creato dei profili falsi per commentare sé stessa in modo positivo, ma che si fosse dimenticata di cambiare profilo. Il suo staff ha cercato di dare una spiegazione per quanto successo, ma secondo alcuni utenti web avrebbe commesso un'ulteriore gaffe, che non è passata inosservata.

Lory Del Santo al centro delle critiche

La naufraga è finita al centro dell'attenzione mediatica, purtroppo per lei in senso negativo.

Lory Del Santo è stata presa in giro sul web a causa di alcuni commenti comparsi sul suo account ufficiale di Instagram. I commenti erano tutti positivi, con complimenti e messaggi motivazionali, ma il dettaglio che ha fatto impazzire il web è stato il fatto che a pubblicarli è stato lo stesso account di Lory, come se scrivesse a se stessa. Questo ha fatto pensare a molti fan che la showgirl avesse diversi profili falsi con cui scrive sul suo profilo dei commenti positivi, ma che in questa occasione si sia dimenticata di cambiare account prima di pubblicarli. Dopo le tantissime critiche, il suo staff ha deciso di intervenire con un comunicato, in cui ha cercato di spiegare quello che è accaduto.

Il comunicato dello staff

Lo staff di Lory Del Santo è intervenuto in difesa della showgirl, spiegando quello che è accaduto realmente sul suo profilo Instagram. Una spiegazione che non è stata soddisfacente per gli utenti, che si sono sentiti presi in giro e che pensano che sia soltanto una scusa. Lo staff della showgirl ha voluto precisare in primo luogo che Lory si trova in Honduras, per cui non è lei che pubblica e commenta con il suo account.

A gestirlo in questo periodo è proprio lo staff, il quale ha voluto far sapere che in realtà ha semplicemente copiato i messaggi che la donna riceve in privato, per mostrare quanto sostegno stia ricevendo durante la sua esperienza all'Isola dei Famosi.

"Sono stati pubblicati in buona fede dallo staff per documentare la riconoscenza dei fan", hanno spiegato, sottolineando di aver copiato i messaggi per evitare di pubblicare i nomi degli utenti per questioni di privacy.

Gli screenshot dei messaggi

Lo staff della showgirl avrebbe, quindi, copiato i messaggi ricevuti in privato per incollarli sotto forma di commenti ai post.

Per dimostrare quanto detto, lo staff ha allegato al comunicato degli screenshot dei messaggi privati ricevuti dalla donna, scrivendo di aver oscurato i nomi degli utenti per motivi di privacy. In realtà, come hanno fatto notare alcuni fan, i nomi degli autori si leggono perfettamente e i messaggi negli screen sarebbero diversi da quelli pubblicati nei commenti.