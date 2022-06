Dopo il rito civile arriverà anche quello religioso: Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti a celebrare nuove nozze stavolta in chiesa alla presenza di un sacerdote per consacrare definitivamente la loro unione. A darne notizia è stata proprio l'influencer che sul suo profilo Instagram ha parlato dei suoi progetti familiari futuri ma ha anche svelato qualche particolare inedito sulla bella cerimonia che si è svolta a Capri in grande spolvero alla presenza di amici e parenti. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha poi raccontato della lettera scritta dal suo primogenito Alessandro: una vera sorpresa per tutti, lei compresa.

La coppia replicherà le nozze in chiesa

Beatrice in vena di confidenze, se così si possono definire i racconti fatti dalla ventisettenne agli oltre 3 milioni di seguaci su Instagram. La Valli ha raccontato ai suoi sostenitori come si è svolta la cerimonia delle nozze con Marco nella splendida cornice di Capri, ammettendo che in effetti il rito è stato solo di tipo civile ma solo per motivi di tipo pratico. 'Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo', ha detto Beatrice. E considerando la quantità di ospiti presenti all'evento dello scorso 29 maggio, le parole dell'influencer non possono che trovare conferma.

'Ci teniamo a sposarci in chiesa', ha poi proseguito Beatrice annunciando che lei e Marco celebreranno a Milano con pochi intimi la cerimonia religiosa.

L'ex corteggiatrice inoltre ha smentito le voci di una nuova gravidanza. Al momento la famiglia è completa con Azzurra, Beatrice, le figlie avute da Fantini e Alessandro, il primogenito nato da una relazione precedente. E a proposito di Alle, così come viene chiamato affettuosamente l'ometto di casa, Beatrice ha raccontato l'emozione provata nel leggere la lettere che il figlio ha preparato per lei e Marco.

Bea e Marco dalla scelta all'altare

Nessuno sapeva della sorpresa che Alle aveva preparato per i neo-sposi e che il celebrante ha letto durante il rito. 'Io non sapevo nulla e nemmeno Marco. Ale ha scritto la lettera con l'aiuto della maestra', ha rivelato Valli che poi ha detto ai suoi follower che condividerà qualche riga perché davvero molto bella.

Insomma, Marco e Beatrice non potrebbero essere più felici di così. Per loro le nozze, rimandate per due volte, prima per la gravidanza e poi per la pandemia sono state il coronamento del loro amore che dura dal 2014. Dalla scelta a Uomini e Donne i due non solo non si sono più divisi ma hanno creato una famiglia solida, nonostante la giovane età, a dispetto delle malelingue. Loro sono il simbolo che l'amore nato in tv può durare e crescere.