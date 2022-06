Per la soap Brave and Beautiful si avvicina il finale di sempre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese che terranno alta l'attenzione, in primis per la coppia composta da Cesur e Suhan.

Per i due, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e ci saranno dei clamorosi sviluppi che porteranno a degli effetti del tutto inaspettati.

Suhan, ad esempio, si ritroverà vittima delle malefatte di Riza che porterà a compimento il rapimento della donna, tanto da mettere a repentaglio la sua vita e quella del bambino che porta in grembo.

Korhan viene ucciso da Riza: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale della soap opera Brave and Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che per Riza arriverà il momento di fargliela pagare alla famiglia di Tahsin.

E così, senza pensarci su due volte, l'uomo prima ucciderà Korhan dopodiché prenderà in ostaggio Suhan.

La donna, quindi, si ritroverà vittima nelle mani del perfido uomo che non ha alcuna intenzione di lasciarla libera al più presto, nonostante Suhan sia in dolce attesa di un bebè.

La situazione diventerà particolarmente tesa e preoccupante, in primis per Cesur che si ritroverà a dover fare il possibile per mettere in salvo la vita della sua amata e quella del bambino che porta in grembo.

Tahsin distrutto per la morte del figlio

Gli spoiler di questo gran finale di sempre della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che Cesur offrirà anche del denaro a coloro che potrebbero fornire delle informazioni utili sul rapimento di Suhan, dato che della donna si sono perse completamente le tracce.

Intanto Tahsin, dopo l'assassinio di suo figlio Korhan, sarà sopraffatto dal dolore ma non potrà arrendersi: deve mettere in salvo la sua amata figlia Suhan ed evitare che possa accadere il peggio.

Ebbene, le anticipazioni delle ultime puntate di Brave & Beautiful rivelano che ci sarà un vero e proprio miracolo nel gran finale di sempre della soap opera Mediaset.

Suhan partorisce e chiama il figlio come il fratello: anticipazioni Brave & Beautiful

Suhan, infatti, grazie all'aiuto di un uomo riuscirà a mettersi in contatto con suo marito Cesur: quest'ultimo la metterà in salvo, portandola in ospedale per farla sottoporre a tutte le cure mediche dopo questo rapimento.

Per fortuna, il bambino non subirà delle drammatiche conseguenze: il finale della soap opera, infatti, sarà decisamente felice per la coppia, dato che i due potranno finalmente stringere tra le braccia il frutto del loro grande amore.

Suhan darà alla luce un maschietto e, dopo la morte di suo fratello, chiederà a Cesur di poterlo chiamare proprio come lui. Il bambino della coppia, quindi, si chiamerà Korhan e tutti e tre si diranno pronti a vivere questa nuova vita lontani da tutto e tutti.