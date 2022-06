Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Nel corso delle attuali puntate di Upas sarà proposta una storyline dai tono noir, che vedrà coinvolto Raffaele. Quest'ultimo, suo malgrado, si troverà ancora una volta ad avere a che fare con la criminalità organizzata, venendo avvicinato dagli scagnozzi di Valsano.

Upas, trame attuali: si torna a parlare di criminalità organizzata

Già da circa un mese, tra le varie vicende affrontate in Upas, è stato dato spazio anche ad argomenti socialmente impegnati, quali il contrasto alla criminalità organizzata.

Difatti, occorre ricordare che, Un posto al sole è una soap con una connotazione particolare, più vicina ad un real drama, in cui non vengano trattati solo argomenti leggeri o tradimenti. Paladino del contrasto alla camorra risulta essere ancora una volta il probo e coraggioso, Eugenio Nicotera, marito di Viola, che a causa del lavoro del consorte vive constantemente attanagliata dalla paura. Il magistrato è riuscito, grazie ad una serie di informazioni e pedinamenti,ad arrestare un noto boss, operante nella zona in cui c'è la sede del centro d'ascolto di Giulia ed Angela. Tuttavia, una volta arrestato un capo, molto spesso viene a crearsi una retata per il passaggio di testimone, in modo da far continuare gli affari illeciti.

In questo modo, al boss Argento è subentrato Lello Valsano, un giovane malavitoso, desideroso di assumere il comando del quartiere. Valsano ha un obiettivo: scoprire chi ha tradito il suo precedessore e per farlo sembra disposto a tutto.

Upas: Tregara ha fatto arrestare Argento

La persona che ha fatto si che Argento venisse arrestato ha un nome ed un cognome: Mariano Tregara.

Difatti è stato proprio il padre di Clara a dare a Nicotera le informazione per consentire l'arresto del boss. Tregara, però, vuole qualcosa in cambio da Eugenio: rivedere sua figlia Clara. Tuttavia, quest'ultima dopo la morte della madre, avvenuta proprio per mano di Tregara, non vuole più sentir nominare il padre. Il pentito, però, ha pregato Nicotera di convincere la ragazza, dato che lui in cambio può dargli ancora molte informazioni riguardo i clan locali.

Upas: Raffaele minacciato da Valsano

Nel corso della puntata di Upas del 2 giugno ha avuto inizio il dramma di Raffaele. L'uomo, difatti, è stato avvicinato da un gruppetto di scagnozzi, i quali gli hanno fatto capire che conoscono la sua identità. Ma cosa vogliono dei criminali da una persona come Raff? Stando alle anticipazioni relative alle prossime puntate , dietro questa intimidazione, sembrerebbe esserci proprio Valsano, il quale vuole scoprire a tutti i costi chi ha tradito Argento. A quanto pare, il neo-boss potrebbe essere a conoscenza del legame di parentela fra Nicotera e Giordano, o diversamente sa che ha un legame affettivo con la figlia illegittima di Tregara. Sta di fatti che gli scagnozzi di Valsano saranno molto chiari: o con loro, o contro di loro.