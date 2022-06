Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti: potrebbe essere questo il titolo della rivista di U&D che ha intervistato i due ex dopo la rottura definitiva di qualche giorno fa. Se la dama ha preferito non esporsi troppo su quello che è accaduto tra lei e il pugliese nelle ultime registrazioni, lui ha fatto sapere di essere stato bloccato e di non volere più nessun contatto con la dama. Le vacanze appena cominciate, dunque, non dovrebbero regalare particolari colpi di scena, soprattutto perché il protagonista del Trono Over sostiene di sentirsi ferito nell'orgoglio dalle parole dell'ex fidanzata.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Non è passata neppure una settimana da quando il pubblico di U&D ha assistito allo scontro definitivo tra Ida e Riccardo. Dopo essere usciti a cena insieme per capire se c'erano le basi per un futuro in coppia, i due hanno deciso di mettere un punto per inconciliabili divergenze di carattere.

Dopo che il dating-show è andato in vacanza, la dama e il cavaliere hanno rilasciato un'intervista per spiegare a fan e curiosi cosa sta succedendo tra loro lontano dai riflettori.

Platano è stata piuttosto sintetica nella chiacchierata con i giornalisti, limitandosi a parlare dell'agitazione che è cresciuta in lei quando ha rivisto l'ex in studio.

"Non stavo bene", ha fatto sapere la parrucchiera prima di passare all'argomento più interessante, ovvero gli attuali rapporti con Guarnieri.

"Devo passare questa fase, preferisco non aggiungere altro. Magari ci sentiremo più avanti", ha tagliato corto la bresciana.

La versione del protagonista di U&D Over

Riccardo si è lasciato andare molto più della sua ex, tant'è che sulle pagine del magazine di U&D ha confessato un retroscena inedito fino ad oggi.

"Ida mi ha bloccato su Whatsapp e su tutti i social, non vedo più i suoi profili e le foto", ha fatto sapere il cavaliere del Trono Over.

La parrucchiera, dunque, ha preso una decisione piuttosto drastica dopo l'ultima rottura con l'ex: dopo essersi sentita rifiutata per l'ennesima volta, Platano ha scelto di cancellare Guarnieri dalla sua vita, a partire da quella virtuale.

Sempre nell'intervista che è stata pubblicata il 3 giugno, il pugliese ha parlato della cena che ha fatto con la bresciana, soprattutto dei contatti fisici che lei ha cercato sperando in un ritorno di fiamma.

"Lei si sentiva già in una relazione, e questo mi sembra assurdo. Io avevo bisogno di tempo per capire se negli anni siamo cambiati", ha spiegato il protagonista del dating-show.

Nessun ritorno di fiamma dopo U&D

Quando gli è stato chiesto se cercherà Ida durante la pausa estiva di U&D, Riccardo ha risposto: "No, lei mi ha fatto sentire come una persona che non sono, cioè cattivo".

Insomma, Guarnieri ha le idee molto chiare e fa sapere a tutto il pubblico del dating-show che nel corso delle vacanze non ci sarà un ritorno di fiamma con la dama che davanti a milioni di spettatori l'ha fatto passare per quello che non è descrivendolo come un uomo che non prova sentimenti.

Se alla rivista ufficiale del programma ha rilasciato poche dichiarazioni, è sui social network che Platano si sfoga.

Su Instagram, ad esempio, di recente è apparso un breve video in cui la bresciana si rivolgeva a tutti i suoi hater. In risposta alle tante critiche che sta ricevendo per come si è comportata con l'ex fidanzato sia a Uomini e donne che a Verissimo, Ida ha detto: "Chiacchiere, fate solo chiacchiere".

La parrucchiera, dunque, riparte da sé stessa e si prepara a vivere un'estate da single in compagnia del figlio Samuele e dell'amica Gemma Galgani, che anche stavolta le sta vicino.