Cambio programmazione per le ultime puntate di Brave and Beautiful, la fortunatissima soap opera turca che in questi mesi di messa in onda ha registrato ascolti eclatanti nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Le vicende della coppia composta da Cesur e Suhan si avviano verso l'atteso finale di sempre e gli spettatori, per queste ultime puntate, dovranno fare i conti anche con un cambio di palinsesto che questa volta li renderà entusiasti.

Cambio programmazione per Brave and Beautiful: le novità per le ultime puntate

Nel dettaglio, la soap opera turca di Canale 5 si avvia verso l'atteso finale di sempre: dal 27 al 30 giugno saranno trasmessi gli ultimi episodi di sempre di Brave and Beautiful.

L'appuntamento per la giornata di lunedì resta confermato alle 16:00, subito dopo la striscia quotidiana de L'Isola dei famosi 2022 condotta da Alvin.

Dal giorno successivo, però, la situazione cambierà e ci sarà una variazione di palinsesto nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Complice la chiusura de L'Isola dei famosi, che chiuderà i battenti lunedì sera, si libererà lo slot orario destinato al reality show Mediaset e verrà occupato proprio dalla soap opera.

Dal 28 al 30 giugno 2022 puntate più lunghe per Brave & Beautiful

Di conseguenza, dal 28 al 30 giugno 2022, saranno trasmessi degli episodi più lunghi della soap turca che partirà intorno alle 15:50 e andrà avanti fino alle 16:40.

In questo modo, quindi, già il prossimo giovedì pomeriggio si arriverà al gran finale di sempre della soap opera pomeridiana di Canale 5.

Un "regalo" per i fan che, in questi mesi, hanno dovuto fare i conti anche con un lungo stop che ha portato all'eliminazione della soap dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

La scorsa estate, nonostante il grande successo ottenuto in daytime, la soap con Cesur e Suhan venne sospesa nella programmazione autunnale per lasciare spazio alla messa in onda di Love is in the air, l'altra soap turca che aveva debuttato nel palinsesto della calda stagione di Canale 5.

Chiude la soap Brave & Beautiful: la soap saluta il pubblico di Canale 5

Tuttavia, i vertici del Biscione avevano soltanto "rimandato" la messa in onda delle restanti puntati della soap con Cesur e Suhan, tornata in onda ad aprile con i nuovi appuntamenti in prima visione assoluta.

E, in queste settimane di programmazione, gli ascolti hanno sempre premiato la soap turca.

La media quotidiana è stata di oltre 1,5 milioni al giorno, con picchi che hanno sfiorato anche i due milioni di telespettatori e uno share che oscilla tra il 19 e il 21%.

Dati importanti che hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di vincere sempre la gara di ascolti del pomeriggio, battendo così le proposte della stessa fascia oraria di Rai 1.