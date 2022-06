Le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione 2022/2023, rivelano che non ci sarà spazio in daytime per Bianca Guaccero.

La conduttrice, al timone delle ultime quattro edizioni di Detto Fatto su Rai 2, dal prossimo settembre lascerà spazio all'arrivo di Pierluigi Diaco, che erediterà la sua stessa fascia oraria.

Tra i riconfermati, invece, spiccano i nomi di Antonella Clerici e Mara Venier, che torneranno alla guida delle loro amatissime trasmissioni in daytime.

Chiude Detto Fatto, fuori Bianca Guaccero: anticipazioni palinsesti Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai, rivelano che in daytime non figura la presenza di Bianca Guaccero.

La conduttrice e showgirl è fuori dall'offerta televisiva della prossima stagione, dopo la cancellazione del programma Detto Fatto.

La seconda rete Rai, a partire da settembre, punterà su un restyling della fascia pomeridiana e dopo l'appuntamento con Ore 14 condotto da Milo Infante, la linea passerà a Pierluigi Diaco.

Pierluigi Diaco al posto di Bianca Guaccero nei nuovi palinsesti Rai 2022/2023

Il conduttore e giornalista sarà al timone di un nuovo talk show generazionale dal titolo "Bella Ma", che andrà ad occupare la fascia oraria compresa tra le 15 e le 17, ossia quella che fino allo scorso anno era nelle mani di Bianca Guaccero e del suo Detto Fatto.

A seguire, poi, ci sarà spazio per il debutto di Mia Ceran che sarà al timone di una nuova trasmissione dal titolo "Nei tuoi panni", incentrato sempre sul mondo dei tutorial.

E poi ancora, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai 2022/23 rivelano che tra i riconfermati spiccano i nomi di Mara Venier, che sarà ancora al timone di Domenica In in onda dall'11 settembre in diretta.

Anche Antonella Clerici ritornerà al timone di E' sempre mezzogiorno, il cooking show di successo della fascia mattutina che riproporrà assieme a The Voice Senior, il talent show che vede protagonisti concorrenti over, in onda nuovamente nella programmazione autunnale.

Tra le fiction previste Scomparsi e Mina Settembre 2: anticipazioni palinsesti Rai

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni sulle fiction presenti nei prossimi palinsesti Rai 2022/2023, va segnalato il ritorno di Lino Guanciale che tornerà ad essere uno dei volti di spicco della rete ammiraglia.

Da ottobre, infatti, è prevista la messa in onda di Scomparsi, una nuova serie in sei puntate che lo vedrà nei panni di un "naufrago".

Grande attesa anche per le nuove puntate di Imma Tataranni 2 e Mina Settembre 2: entrambe le due fiction sono state già girate e saranno trasmesse nel corso della prossima stagione televisiva della rete ammiraglia Rai.