L'appuntamento con Brave and Beautiful si avvia verso le battute finali. La soap opera turca di Canale 5 sta per chiudere definitivamente i battenti dopo aver tenuto compagnia al pubblico per circa un'intera stagione.

Gli ultimi episodi di sempre andranno in onda tra fine giugno e i primi di luglio, dopodiché al suo posto debutterà una nuova soap opera proveniente sempre dalla Turchia, destinata a far breccia nel cuore dei tantissimi spettatori della rete ammiraglia Mediaset.

Cambio programmazione Mediaset: chiude Brave and Beautiful in daytime

Nel dettaglio, la messa in onda di Brave and Beautiful si sta avviando verso il gran finale.

Nonostante il buon successo riscontrato in patria e successivamente anche nel nostro Paese, la soap con Cesur e Suhan non è stata riconfermata per una seconda stagione.

Di conseguenza, quelli che stanno andando in onda su Canale 5 in queste settimane, saranno gli ultimi episodi di sempre.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la messa in onda della puntata finale della soap opera turca è in programma il prossimo venerdì 1° luglio, nella consueta fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.

Terra Amara debutta su Canale 5: dal 4 luglio prenderà il posto di Brave & Beautiful

Dalla settimana successiva, però, Mediaset correrà subito "ai ripari", puntando nuovamente su una nuova soap opera proveniente sempre dalla Turchia e destinata a conquistare il vasto pubblico del primo pomeriggio di Canale 5.

Da lunedì 4 luglio, alle ore 15:55 è previsto il debutto di Terra Amara, una nuova soap che dopo aver ottenuto risultati d'ascolto strepitosi in patria e successivamente anche in Spagna, si appresta a far breccia nel cuore degli spettatori Mediaset.

La messa in onda di questa nuova soap opera è prevista per tutta la stagione estiva e, dato l'elevato numero di episodi a disposizione, non si esclude che possa andare avanti anche nella programmazione autunnale 2022 della rete ammiraglia, sempre nella fascia del pomeriggio che fa da traino a Pomeriggio 5.

Volano gli ascolti Mediaset con la soap spagnola Un altro domani

In attesa di assistere al finale di sempre di Brave and Beautiful e al debutto di Terra Amara, in casa Mediaset si godono il successo che sta registrando la nuova soap spagnola lanciata questa estate.

Trattasi di Un altro domani, che ha ereditato la fascia oraria di Uomini e donne nella programmazione estiva.

Dopo le prime puntate di messa in onda in tv, il bilancio può essere considerato positivo, dato che la soap sta conquistando una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno, con picchi del 21% di share e oltre due milioni di appassionati.