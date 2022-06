Cambio programmazione per Brave and Beautiful, la soap del primo pomeriggio di Canale 5 con protagonista la coppia Cesur-Suhan.

A partire dal prossimo lunedì 13 giugno ci saranno delle nuove modifiche al palinsesto della rete ammiraglia e, le puntate della soap turca, saranno drasticamente ridotte.

Una decisione che non è stata per niente gradita dai numerosi fan social della serie con Cesur e Suhan, i quali si apprestano a vedere in onda le ultime puntate di sempre di questa intensa storia d'amore.

Mediaset cambia ancora palinsesto: Brave and Beautiful viene ridotto

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Brave and Beautiful comincerà nella settimana che va dal 13 al 17 giugno 2022, complice la chiusura di Pomeriggio 5.

Il talk show condotto da Barbara d'Urso andrà in pausa per tutto il periodo della stagione estiva e, al suo posto, verranno trasmessi dei film sentimentali che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset fino all'inizio di Avanti un altro, il game show preserale condotto da Paolo Bonolis.

Tuttavia, la durata dei film sarà nettamente maggiore rispetto a quella di Pomeriggio 5, motivo per il quale in casa Mediaset hanno dovuto modificare nettamente il palinsesto del pomeriggio.

Dal prossimo lunedì pomeriggio, alle 14:45 è confermato l'appuntamento con Un altro domani e poi a seguire ci sarà spazio per il daytime de L'Isola dei famosi, sempre della durata di dieci minuti.

La nuova programmazione per la soap con Cesur e Suhan dal 13 giugno

Alle 16, invece, ci sarà spazio per la messa in onda di Brave and Beautiful anche se la soap opera turca subirà una drastica riduzione nella durata complessiva.

Se attualmente vengono trasmesse puntate della durata complessiva di un'ora e venti minuti, a partire dal 13 giugno, gli spettatori dovranno accontentarsi di episodi brevi di appena 30 minuti (con tanto di carico pubblicitario incluso).

Insomma, questo cambio palinsesto Mediaset finirà per allungare ancora di più i tempi di attesa del gran finale di sempre della soap turca, il quale potrebbe slittare ai primi di luglio.

I fan furiosi contro Mediaset: 'Vergogna, Brave & Beautiful trattata come uno scarto'

Sta di fatto che, la notizia del cambio programmazione e della drastica riduzione oraria per la soap turca, non ha entusiasmato per niente i numerosi fan social.

In moltissimi hanno puntato il dito contro Mediaset, sostenendo che non ci sarebbe rispetto per il telespettatore.

"Ma perché questa serie sta diventando uno scarto? Hanno fatto tantissimi cambi e dopo tutti gli ascolti con Brave and Beautiful, adesso la trattano così sul finale", sbottano i telespettatori su Twitter.

"Vergogna, è una delle migliori serie turche trasmesse su Canale 5, ma non hanno rispetto", ha sentenziato ancora un altro utente contro Mediaset.