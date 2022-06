La prima puntata assoluta della soap opera spagnola Un altro domani è andata in onda lunedì 6 giugno 2022 su Canale 5.

Di seguito approfondiamo che cosa è avvenuto nel corso dell'episodio.

Un altro domani, Julia scopre chi è il suo padre biologico

La prima puntata è iniziata con Julia che corre verso l'azienda di famiglia con dei fascicoli sotto il braccio destro e un bicchiere di caffè americano in mano. Già dalla prima scena emerge come la sua vita sia pianificata da sua madre Diana e dal suo futuro marito Sergio. In particolare Diana ha affidato all'assistente di sua figlia un'agenda contenente tutti gli impegni di Julia.

A causa di ciò quest'ultima si trova spesso di fronte a nuovi impegni organizzati da Diana di cui lei ignorava l'esistenza.

Tra i vari impegni sopraggiunti Julia si ritrova con sua madre nell'atelier per la prova dell'abito da sposa. Non sembra eccitata all'idea di sposarsi. Anzi pare infelice anche dal tipo di abito sfarzoso che la madre ha scelto a posto suo. Lei, infatti, è una ragazza semplice e dai gusti più moderni. Ed è proprio questo suo essere moderna che mamma Diana fatica ad accettare.

Tornata in ufficio, Julia trova la lettera di un certo Carlos. È una lettera in cui l'uomo si presenta e confida un terribile segreto prima di morire.

L'uomo dichiara di essere il suo padre biologico e che, viste le sue drammatiche condizioni di salute, le regala la sua casa.

Segreti svelati in un pranzo di famiglia

Durante il pranzo Sergio rivela involontariamente alla sua futura sposa che dopo il matrimonio andranno a vivere in Canada. Julia va su tutte le furie quando scopre che anche sua madre era informata di ciò, per questa ragione abbandona la loro compagnia, scappando via.

A questo punto Julia, in preda a un sentimento di smarrimento, decide di andare a Robledillo de la Sierra.

Una volta arrivata Julia incontra Elena una cara e affidabile amica del suo padre biologico. La donna la porta alla commemorazione dell'ormai defunto Carlos, organizzata nel locale di Tirso. Quest'ultimo è un giovane di poche parole che si limita a dare il suo addio a Carlos.

Giunta nella casa di Carlos, Julia, resta affascinata dall'eleganza dell'ambiente.

Al tempo stesso però, la ragazza, è stupita dal fatto che non ci siano foto di suo padre.

Gironzolando per casa in cerca di un posto dove riporre le ceneri del padre defunto la ragazza inciampa e rompe l'urna. Nel tentativo di raccogliere le ceneri Julia trova un nascondiglio dove è riposto un lenzuolo in cui è riposto il diario di una certa Carmen.

Carmen viveva nella Guinea spagnola

Poi la scena si sposta nella Guinea Spagnola degli anni '50. Una donna corre tra gli alberi della giungla. È affannata, ha la camicia bianca piena di sangue e dietro di lei una squadra di uomini armati la segue. Si tratta di Carmen, la nonna di Julia.

Un uomo, Victor Veléz de Guevara Acevedo, è stato trovato morto nella piazza.

Carmen è la principale sospettata e per questo motivo si dirige da Kiros che l'aiuta a fuggire. Nella fuga la giovane viene catturata con l'inganno da Patricia che la consegna a suo padre Francisco.

Giunta al cospetto di suo padre, Carmen conferma di aver ucciso Victor. Francisco però non chiede cosa abbia spinto sua figlia a fare questo gesto. L'uomo impone alla figlia di fuggire da lì prima che venga catturata. Carmen però detta le proprie condizioni: non partirà senza Kiros, piuttosto si farà uccidere.

L'episodio numero 2 della serie Un altro domani andrà in onda questo martedì 7 giugno 2022 alle ore 14.45 su Canale 5.