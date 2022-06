Lo sceneggiato turco intitolato Brave & Beautiful (Cesur ve Güzel) prosegue la propria messa in onda.

Nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 Mediaset il 21 giugno 2022, a rinfrescare la memoria di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) ci penserà l’infermiera Necla (Cansu Türedi), mettendolo al corrente della morte della moglie Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç): il perfido uomo quindi saprà anche che la sua dolce metà è stata uccisa dal fratello Riza (Yiğit Özşener).

Anticipazioni Brave & Beautiful, episodio del 21/06: Tahsin apprende che Riza ha ucciso Adalet

Nell'episodio del 21 giugno al centro delle trame ci sarà il signor Tahsin, il quale ha rimosso dalla mente gli ultimi quattro anni della propria vita dopo essere stato accoltellato dalla domestica Reyhan (Işıl Dayıoğlu) con l'accusa di aver ucciso Salih (Okday Korunan).

Dalle anticipazioni si evince che - come prevedibile - il perfido uomo non la prenderà bene appena verrà a conoscenza che sua moglie Adalet è morta, dopo i falliti stratagemmi dell’astuta Hülya (Zeynep Kızıltan) per non fargli apprendere la terribile verità.

La menzogna di quest’ultima, che aveva fatto credere a Tahsin di avere una tresca clandestina con lui, quindi avrà breve durata, a seguito dell’inganno di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) a Riza per spingerlo a fargli ritrovare il cadavere di Adalet.

Tahsin dopo essere fuggito ed essere stato riportato a casa sano e salvo da Cesur, apprenderà tramite l’infermiera Necla che Adalet è morta per mano del fratello Riza.

Tahsin si reca sulla tomba della moglie Adalet, Cesur ha la certezza che Riza non è morto

Tahsin non farà fatica a capire che i suoi figli Sühan (Tuba Büyüküstün) e Korhan (Erkan Avci) hanno mentito quando gli hanno fatto credere - a seguito del suo ricovero in ospedale - che la sua amata si è data alla fuga poiché non vuole più stare con lui.

Dopo aver vagato da solo per la città, si recherà sulla tomba della moglie Adalet per darle l’ultimo saluto. In una delle tante giornate in cui andrà al cimitero sarà certo di aver intravisto il suo nemico Riza: a far ragionare il vedovo ci penserà Korhan, dicendogli che la sua era solamente un’allucinazione data dalla sofferenza.

Intanto Cesur a seguito delle sue nozze con Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) farà una bruttissima scoperta, perché avrà finalmente la certezza che Rıza è vivo e vegeto: a vuotare il sacco sarà un certo Caya, il quale è sicuro di aver visto il pericoloso uomo scendere dalla nave prima che salpasse.