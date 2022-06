Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, interpretata fra gli altri da Serhat Paril (Turan Fisekci), Yigit Ozsener (Riza Soyozlu), Isil Dayoglu (Reyhan Turhan), Sezin Akbasogullari (Cahide Korludag), Tamer Levent (Tahsin Korludag), Kivanc Tatlilug (Cesur Alemdaroglu) e Tuba Buyukustun (Suhan Korludag). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani di vendetta di Riza, sul rapimento del figlio di Banu, sulla presunta allucinazione di Tahsin, sulle indagini svolte da Cesur per scoprire le mosse del suo nemico, sul litigio fra Cahide e Hulya in prigione, sull'arresto di quest'ultima e Bulent e sulla morte di Korhan.

Riza a Korludag

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che Riza rinuncerà a fuggire per ritornare a Korludag e rovinare per sempre la vita di Cesur e Suhan. Dopo aver pianificato i suoi piani di vendetta, l'uomo inizierà a metterli in atto, rapendo il figlio di Banu e ricattandola. Dopo aver saputo della morte di Adalet, Tahsin sarà così devastato dal dolore da visitare ogni giorno la sua tomba. Nel corso di una di queste visite crederà di vedere Riza e lo racconterà a Korhan che archivierà l'accaduto come un'allucinazione del padre. Cesur lo verrà a sapere e si insospettirà, decidendo di indagare più a fondo. Nel corso delle sue ricerche, l'uomo scoprirà da un certo Kaya che Riza è sceso dalla nave poco prima che quest'ultima salpasse.

Hulya e Cahide vengono arrestate

Hulya andrà a trovare Cahide in carcere, finendo per avere con lei una forte discussione durante la quale le due donne si accuseranno reciprocamente. Dopo di che entrambe decideranno di parlare con il procuratore. Cahide gli racconterà che Hulya ha ucciso il dottor Nedim, mentre quest'ultima accuserà l'amica di aver partecipato al rapimento del figlio Zafer.

Cesur verrà a sapere che è stata Banu ad avvelenare volontariamente Suhan. Furioso, l'uomo tenterà di costringere la donna a dire la verità, venendo a sapere che quest'ultima ha fatto tutto questo in quanto ricattata da Riza che le aveva rapito il figlio. Nel frattempo, Hulya verrà arrestata per la morte del dottor Nedim, mentre Bulent verrà condotto in carcere per il rapimento di Zafer.

Tahsin rivelerà a Korhan il motivo per il quale non è mai stato un padre affettuoso con lui.

Suhan viene rapita

Cesur, con l'aiuto di Rifat, riuscirà a liberare Omer e consegnarlo al procuratore. Giunto lì, il complice di Riza accetterà di collaborare con la polizia in cambio di uno sconto di pena. Suhan sentirà di essere molto stanca di dover portare avanti una recita per non insospettire il loro nemico. Tahsin andrà a trovare la figlia per poi rivelare a Cesur che il padre Hasan fu adottato da una coppia, il ricco Muzafar e la moglie Bahar. Inizialmente, la coppia aveva deciso di adottare Tahsin per poi optare per Hasan, dopo aver visto il terribile carattere del primo. Per questa ragione, Tahsin fu portato in orfanotrofio.

In prigione, Hulya viene messa nella stessa cella di Cahide insieme ad altre detenute. Lì, quest'ultima inizierà a non sentirsi bene per poi cominciare il suo travaglio. Non cadendo nella trappola di Cesur, Riza si recherà a casa sua e ucciderà Korhan e due guardie di sicurezza per poi rapire Suhan.