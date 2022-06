Paola Di Benedetto e Rkomi stanno ancora insieme? Mercoledì 15 giugno, sul settimanale Chi sono stati pubblicati alcuni scatti della speaker radiofonica e del giudice di X Factor 2022, in cui si baciano appassionatamente. Una segnalazione riportata dal portale Very Inutil People, però, parlerebbe di rottura: la 27enne sarebbe stata avvistata a cena con un uomo.

La neo coppia esce allo scoperto

In seguito alla voci sulla neo coppia dell'estate, è uscito lo scoop del settimanale diretto da Signorini. Paola e Rkomi sono stati immortalati durante una passeggiata per le vie del centro di Milano.

Ovviamente, i due giovani erano in atteggiamenti complici.

Ad alimentare i rumor di una relazione tra la speaker radiofonica e il cantante, ci aveva pensato Amedeo Venza. Il blogger aveva ricevuto una segnalazione da un suo fan: "Lavoro in un noto locale di Milano e durante un evento c'era anche Paola Di Benedetto e Rkomi che si baciavano".

La segnalazione

In queste ore, il portale Very Inutil People ha riportato una segnalazione riguardante la neo coppia. Stando alle indiscrezioni, Paola Di Benedetto e Rkomi si sarebbero già lasciati. Il motivo? La 27enne di Vicenza è stata avvistata a cena con un altro uomo. Al momento sono solo delle supposizioni poiché la diretta interessata e il cantante non hanno confermato o smentito la rottura.

Per correttezza, però, va detto che il servizio fotografico del magazine diretto da Signorini risale al primo giugno mentre le foto sono state pubblicate nel numero del 15 giugno.

A questo punto i due giovani potrebbero avere avuto solamente un fugace flirt e aver capito di non essere fatti l'uno per l'altro. Per chi non avesse seguito i precedenti, la neo coppia si è conosciuta a una cena organizzata da alcuni amici in comune.

La carriera di Di Benedetto e Rkomi

In queste momento, Paola e Rkomi sono molto impegnati a concentrare le loro "forze" sul lavoro. Paola Di Benedetto è conduttrice di una delle emittenti radiofoniche più importanti d'Italia. Inoltre, a febbraio la 27enne ha condotto insieme a Roberta Capua lo spazio del "Prima Festival". All'attivo Di Benedetto ha anche la conduzione di alcuni eventi musicali molto importanti nel panorama della musica nazionale.

Per quanto riguarda la carriera di Rkomi, dopo aver scalato le classifiche con il suo album, è stato scelto come giudice di X Factor 2022 insieme a Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'Amico. Il cantante milanese è reduce anche del successo al Festival di Sanremo 2022 e si trova in tutte le classifiche con il brano "5 gocce" in duetto con il collega Irama.