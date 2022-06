Parecchi colpi di scena continuano a movimentare le trame della soap opera turca Brave & Beautiful. Nel corso delle puntate in programma su Canale 5 dal 20 al 24 giugno 2022, Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) dopo essere stato dichiarato morto sui vari telegiornali si rifarà vivo, e il suo principale obiettivo adesso sarà quello di agire contro Cesur Alemdaroglu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün). Il cattivo della telenovela in particolare quando saprà che la fanciulla non ha perso il bambino che aspetta, scenderà da un’imbarcazione scampando a un incendio per portare al termine la sua vendetta ai danni della coppia.

Anticipazioni Brave & Beautiful, puntate al 24 giugno: Tahsin disperato per la morte di Adalet

Gli spoiler degli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset da lunedì 20 a venerdì 24 giugno, raccontano che Riza dopo aver rinunciato a fuggire dalla Turchia con una nave naufragata a causa di un incendio, rimetterà piede a Korludag per rendere un inferno l’esistenza dei novelli sposi Cesur e Suhan. Il pericoloso uomo intanto minaccerà Banu (Ahu Türkpençe), dopo averle sequestrato il figlio.

Intanto Tahsin (Tamer Levent) andrà di continuo al cimitero non appena saprà del decesso della moglie Adalet (Nihan Büyükağaç). Proprio mentre piangerà sulla tomba della sua amata sarà convinto di aver visto Riza, ma suo figlio Korhan (Erkan Avci) gli dirà di aver avuto un’allucinazione.

Cesur dopo essersi insospettito farà delle indagini, e apprenderà dal marinaio Kaya che Riza è sceso dalla nave prima della sciagura.

Cesur mette alle strette Banu, Hulya e Bulent vengono arrestati

Nel contempo Hulya (Zeynep Kızıltan), non appena farà visita in prigione a Cahide (Sezin Akbaşoğullari), finirà per avere uno scontro con la stessa.

Le due donne e ex complici si faranno delle accuse a vicenda. A questo punto la moglie di Korhan dirà al procuratore Serhat (Serdar Özer) che la madre di Muzaffer è l’assassina del dottor Nedim. Hulya invece sarà convinta che ci sia lo zampino della nuora di Tahsin con il rapimento del suo bambino.

Successivamente Cesur affronterà Banu, quando scoprirà che è stata lei ad avvelenare la sua sposa il giorno delle loro mancate nozze: l’avvocatessa vuoterà il sacco, confessando al protagonista assoluto dello sceneggiato di aver somministrato una sostanza tossica a sua moglie su ordine di Riza, in cambio della liberazione del figlio.

Per concludere Hulya finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso il dottor Nedim, mentre Bulent (Serkan Altunorak) farà i conti con la giustizia per aver rapito il piccolo Zafer. Tahsin invece dirà a Korhan la ragione per cui non è stato un buon padre.