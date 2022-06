Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 a 24 giugno informano di un nuovo riavvicinamento tra Raffaele ed Elvira. Il portiere di Palazzo Palladini continua a essere ricattato dagli scagnozzi del boss Argento. I delinquenti hanno imposto, con violenza e minacce, al marito di Ornella di registrare tutti i movimenti del genero Eugenio, tramite una chiavetta usb. Gli uomini di Tregara vogliono anticipare le mosse del pm, utilizzando lo stesso Raffaele come intermediario. Dal suo canto, il papà di Diego e Patrizio non ha intenzione di parlare con Nicotera, per non mettere in pericolo la sua famiglia.

Gli spoiler di Upas informano che proprio durante un momento di disperazione il portiere ricadrà tra le braccia della madre di Samuel. Intanto, Riccardo cercherà di riavvicinarsi a Rossella, mentre Michele sorprenderà Silvia con una non meglio precisata decisione. Si ricorda come Un posto al sole va in onda da lunedì a venerdì su Rai3 alle 20:40.

Un posto al sole: Raffaele non vuole farsi aiutare dalla polizia

Raffaele sarà sempre più deciso a non andare dalla polizia e, in un momento di sconforto, si lascerà andare a un abbraccio con Elvira. Diego, di passaggio, assisterà alla scena e, temendo una possibile crisi tra il padre e Ornella, cercherà in tutti i modi di salvare il loro matrimonio, già messo di recente a dura prova a causa dei turni della dottoressa che non le permettevano di stare accanto al marito.

La situazione problematica di Raffaele non farà che peggiorare e il povero Giordano rischierà di cadere in un vortice pericolo da cui sarà difficile uscire.

Riccardo cerca di recuperare il rapporto con Rossella

Riccardo cercherà di riavvicinarsi a Rossella e per favorire una nuova intesa con la ragazza accetterà le richieste di suo fratello Stefano di vendere la proprietà ereditata dai nonni.

Silvia, nel frattempo, tornerà da Bari giusto in tempo per aiutare sua figlia Ros, indecisa se dare a Riccardo un'altra possibilità. Il giovane medico, inoltre, dovrà di nuovo affrontare l'ex moglie Virginia. La storyline però vedrà agire anche Michele che sorprenderà Silvia con una decisione del tutto inaspettata.

Niko e la lettera di Tregara

Niko riceverà una lettera di Mariano Tregara tramite Eugenio. La vera destinataria della missiva sarà in realtà Clara, la quale sarà preda di un grave momento di crisi. Niko però dovrà anche affrontare alcuni piccoli problemi famigliari, come l'ansia di suo padre Renato per la partenza di Jimmy con Micaela in occasione delle vacanze estive. Tornerà anche Espedito che metterà per l'ennesima volta i bastoni tra le ruote alla figlia Speranza e al genero Samuel.

Marina e Roberto sempre più vicini

Prosegue il triangolo amoroso tra Roberto, Lara e Marina. Giordano si avvicinerà sempre di più a Ferri, un gesto che Martinelli non apprezzerà provocando in lei sentimenti di rabbia.

Lara non mancherà di mettersi tra i due imprenditori alimentando, a sua volta, le ire e le preoccupazioni di Marina. Guido, alla fine, sorprenderà Mariella e Samuel mezzi nudi insieme, per quale motivo? Al momento non è dato saperlo.