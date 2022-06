Cambio programmazione per la soap Sei Sorelle a partire dal prossimo settembre 2022. Questa estate, al posto de Il Paradiso delle Signore, la Rai ha scelto di puntare su una nuova soap opera importata dalla Spagna, che sta facendo fatica ad imporsi sul pubblico del primo pomeriggio.

Sei sorelle, in queste prime settimane di programmazione, non ha bissato il successo della "soap cugina" che l'ha preceduta e, in vista della prossima stagione televisiva autunnale ci saranno delle sostanziali modifiche di palinsesto che potrebbero deludere i fan della soap iberica.

Cambio programmazione Sei Sorelle: da settembre sostituita da Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, a partire da settembre e per il prossimo autunno 2022, ci saranno delle modifiche legate alla programmazione della rete ammiraglia Rai.

L'appuntamento quotidiano con Sei Sorelle, infatti, verrà sospeso per lasciare spazio al ritorno della "soap titolare" di cui ne ha preso il posto durante la stagione estiva.

Trattasi de Il Paradiso delle signore 7, di cui attualmente sono in cantiere le nuove puntate della prossima stagione, che il pubblico avrò modo di vedere in onda per tutta la stagione televisiva 2022/2023.

La soap Sei Sorelle a rischio sospensione dal palinsesto autunnale

La messa in onda delle nuove puntate di questa settima stagione è in programma, come sempre, nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa, ossia dopo l'appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone confermato nella prima parte del pomeriggio feriale.

A seguire, invece, spazio come sempre all'informazione del TG 1 e poi a La Vita in diretta, condotta da Alberto Matano.

Di conseguenza, per la soap opera sei Sorelle non ci sarà più spazio nella programmazione autunnale della rete ammiraglia Rai.

Che fine farà l'appuntamento con la serie iberica che narra le vicende intricate e appassionanti delle sorelle Silva?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Sei Sorelle: German si dichiara ad Adela

Al momento non ci sono ancora notizie certe su quella che sarà la programmazione per la stagione televisiva autunnale, ma non si esclude che possa essere sospesa e rimandata alla prossima estate oppure che possa traslocare al sabato pomeriggio.

In attesa di scoprire la decisione della Rai, le anticipazioni delle nuove puntate in onda prossimamente in prima visione assoluta, rivelano che German troverà finalmente il coraggio di dichiararsi ad Adela e confessarle il suo amore.

Don Ricardo, invece, si presenterà alla fabbrica con una nuova ordinanza del tribunale e, in questo modo, metterà tutti in agitazione.