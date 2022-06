Ci saranno interessanti sviluppi in occasione delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma a breve su Canale 5. Le trame turche della Serie TV rivelano che Cesur Alemdaroglu (Kıvanç Tatlıtuğ) scoprirà la verità sulla morte di Riza Soyozlu.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Riza dato per morto in un incendio

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, relative alle nuove puntate trasmesse a breve in prima visione tv, annunciano che verrà fatta luce sulla strana scomparsa di Riza. Tutto inizierà quando gli inquirenti daranno per morto il cattivone durante un incendio divampato su una nave, su cui era salito per abbandonare il Paese.

Nonostante l'assenza del corpo, Serhat annuncerà per certa la morte di Soyozlu. Un notizia che tuttavia non convincerà a pieno Cesur, il quale vorrà vederci più chiaro.

I sospetti del protagonista si riveleranno fondati. Riza, infatti, ricomparirà mentre sta osservando le nozze tra il suo acerrimo nemico e Suhan (Tuba Büyüküstün). In questo frangente i fan scopriranno che l'uomo aveva scoperto che la figlia di Tahsin non aveva abortito dopo essere stata avvelenata. Una novità che ha spinto l'evaso a scendere dalla barca per ultimare il suo piano e così salvarsi dall'incendio. Dall'altra parte il fattaccio gli ha permesso di mettere in scena la sua finta morte, dato che ha affidato al comandante i suoi finti documenti.

Cayà confessa a Cesur di aver visto il cattivone scendere dalla nave

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful la messinscena di Riza (Yiğit Özşener) verrà presto scoperta. Cayà, infatti, dopo essersi risvegliato dal coma in cui era piombato per alcuni giorni, rivelerà a Cesur di aver visto il cattivone scendere dalla nave. In questo frangente il testimone apparirà molto reticente a parlare con il protagonista, visto che il fratello di Adalet l'ha obbligato a tenere la bocca chiusa, ma poi cambierà idea.

Difatti il nuovo arrivato deciderà di raccontare tutta la verità al marito di Suhan come ringraziamento per avergli pagato tutte le spese ospedaliere.

Alemdaroglu inizia a sospettare di Hulya

In seguito Cayà racconterà al procuratore Serhat (Serdar Özer) di aver spiato una conversazione telefonica di Riza, dove aveva minacciato una donna, alla quale aveva rapito il suo bambino.

Cesur, a questo punto, non tarderà a capire che il cattivone aveva preteso l'avvelenamento di Suhan in cambio della liberazione di suo figlio visto che aveva anche sentito parlare di un flacone di veleno. Alla fine i sospetti di Alemdaroglu ricadranno su Hulya (Zeynep Kızıltan) per via del rapimento di Muzzafer, sebbene la verità sia tutt'altra.