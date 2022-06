Diverse novità avverranno durante le puntate di Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel), previste dal 6 al 10 giugno su Canale 5. Gli spoiler della serie tv rivelano che Serhat riuscirà a smascherare Riza Soyozlu, mentre Tahsin Korludag finirà in ospedale.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Tahsin perde la memoria

Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che Cesur si metterà alla ricerca di Riza, nascosto in un nascondiglio. L'uomo, infatti, avrà intenzione di uccidere il suo antagonista, sebbene questo significhi perdere Suhan e il figlio che attende.

A questo punto il direttore dell'hotel informerà Alemdaroglu dove può trovare Sozozlu. Anche in questa occasione, il protagonista non riuscirà ad uccidere il nemico dopo aver riflettuto sulle conseguenze del gesto.

Reyhan, invece, scoprirà che suo marito è stato eliminato da Tahsin. Per questo motivo, la donna deciderà di vendicarsi con le sue mani, tanto da accoltellare il signore allo stomaco. Nella caduta, Korludag batterà la testa contro un muro per poi essere portato in clinica, dove i medici lo sottoporranno a un intervento. Una volta risvegliatosi dall'anestesia, Tahsin dimostrerà di aver perso la memoria, tanto che i medici si raccomanderanno che abbia la massima tranquillità.

Suhan e il fratello tornano a vivere dal padre

Nelle puntate di Brave and Beautiful, Suhan e suo fratello decideranno di tornare a vivere dal padre, cercando di nascondergli gli ultimi avvenimenti. Cesur, intanto, scoprirà alcuni sms di Adalet sul telefono del suocero. Pertanto, l'uomo deciderà di consegnarli a Serhat per andare in fondo alla questione.

Molto presto, l'uomo di legge scoprirà che i messaggini provengono dal telefonino di Riza. Proprio quest'ultimo confermerà di averli inviati per alleviare la sofferenza del cognato.

Hulya, invece, approfitterà della confusione per raccontare a Tahsin che hanno una storia. Cesur sembrerà certo che Riza si sia sbarazzato di sua sorella, tanto da augurarsi che venga arrestato il prima possibile.

Purtroppo il procuratore sarà con le "mani legate" poiché privo della prova principale. Soyozlu andrà su tutte le furie quando scoprirà che Serhat l'ha messo in cattiva luce davanti ai concittadini.

Riza finisce nella trappola di Serhat

Alla tenuta Korludag, tutti fingeranno un'armonia per non turbare Tahsin, il quale inizierà a mettere insieme dei piccoli frammenti di verità.

Riza, intanto, si recherà dal procuratore per denunciare Cesur, ma quest'ultimo sfrutterà la situazione a suo vantaggio, facendolo cadere in una trappola. Serhat, infatti, fingerà che Alemdaroglu sia colpevole della morte di Adalet, tanto da aver bisogno del suo corpo per affidarlo alla giustizia.

Suhan, invece, si metterà d'accordo con la polizia per incontrare Riza a Nisantasi. In questo modo l'uomo finirà in arresto.