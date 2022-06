L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022 torna in onda dal 19 settembre su Canale 5 e intanto circolano già i primi retroscena su chi potrebbero essere i nuovi concorrenti della settima edizione.

Al momento sono sette i possibili concorrenti in lizza per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e tra questi spicca il nome di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style.

Chi sono i primi 7 concorrenti in lizza per il Grande Fratello Vip 2022

Nel dettaglio, la lista dei sette possibili concorrenti in lizza per prendere parte al Grande Fratello Vip 2022 prevede al suo interno la presenza dell'hairstylist Federico Lauri.

Dopo aver spopolato con i suoi programmi su Real Time e dopo essere stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, Federico potrebbe far parte nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il secondo nome in lizza, invece, sarebbe quello della cantante Gigliola Cinquetti, reduce dal successo all'Eurovision Song Contest.

Il terzo per il nuovo GF Vip 7 è quello di Antonino Spinalbese, noto al mondo del gossip per la sua relazione con Belen Rodriguez, nonché padre di sua figlia Luna Marì.

Max Felicitas in lizza per prendere parte al nuovo GF Vip 2022

Quarto concorrente in lizza Max Felicitas, uno degli attori a luci rosse più acclamati del settore, considerato l'erede diretto di Rocco Siffredi.

Tra i candidati è presente anche l'influencer Asia Gianese e Patrizia Groppelli, l'opinionista e compagna di Alessandro Sallusti.

In attesa di scoprire se questi primi sette nomi in lizza per il GF Vip 2022 entreranno per davvero in casa oppure no, tra i nomi emersi nelle ultime ore spicca anche quello di una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne.

Gemma Galgani potrebbe dire addio a Uomini e donne per il GF Vip 7

Trattasi della dama torinese Gemma Galgani, considerata una vera "colonna" della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, anche se nel corso dell'ultima stagione ha perso sempre più spazio in video.

Le vicende di Gemma sono state messe un po' da parte a favore di quella di Ida Platano, che è diventata di fatto la vera protagonista dello show pomeridiano di Canale 5.

Così, dal prossimo settembre 2022, Gemma potrebbe "tradire" Maria De Filippi con Alfonso Signorini, accettando di mettersi in gioco come nuova inquilina della casa del Grande Fratello Vip 7.

Anche in questo caso, però, non ci sono ancora conferme ufficiali in merito e quindi bisognerà attendere le prossime settimane per scoprire la verità sul cast di questa nuova edizione, in onda da settembre su Canale 5.