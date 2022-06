Chi sono i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip 7? A settembre riaprirà la casa più spiata d'Italia e in queste ore non mancano i retroscena su chi sarà al fianco di Alfonso Signorini in questa nuova avventura.

Archiviata la parentesi Sonia Bruganelli - Adriana Volpe, si punterà su una nuova coppia di opinionisti che saranno presenti in studio per commentare le vicende dei vari concorrenti in gara.

Tra i nomi in lizza spicca anche quello di Morgan, il cantautore e musicista che potrebbe così tornare sulla rete ammiraglia Mediaset dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi di qualche anno fa.

Alfonso Signorini fa chiarezza sui nuovi opinionisti del GF Vip 7

Nel dettaglio per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, in onda da settembre su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini punterà su una nuova coppia di opinionisti.

Tanti i nomi circolati in queste settimane, tra cui anche quello di Katia Ricciarelli, ex concorrente della passata edizione del reality show.

A smentire il nome di Katia Ricciarelli è stato lo stesso Signorini che, sulle pagine della rivista da lui diretta, ha fatto sapere che non ci sarà la cantante lirica in questa settima stagione.

Retroscena Grande Fratello Vip 7: Asia Argento e Morgan opinionisti in studio?

Tuttavia dagli ultimi retroscena, sul nuovo cast di opinionisti del GF Vip 7, emerge che tra i nomi in lizza ci sarebbero quelli di Morgan e della sua ex Asia Argento.

I due, quindi, potrebbero ritrovarsi "fianco a fianco" in tv a commentare le vicende dei concorrenti che popoleranno la casa più spiata d'Italia.

Una coppia che, dal punto di vista mediatico, potrebbe sicuramente attirare la curiosità del pubblico, anche se poi bisognerà vedere se hanno la stoffa giusta per svolgere il ruolo di opinionisti nel reality show Mediaset.

In attesa di scoprire se queste voci verranno confermate o magari smentite da Alfonso Signorini, così come è stato con il nome di Katia Ricciarelli, non mancano i retroscena anche su quelli che potrebbero essere i prossimi concorrenti del GF Vip 7.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? I nomi in lizza a oggi

Tra i nomi in lizza c'è quello di Pamela Prati, la showgirl reduce da un periodo non facile dal punto di vista artistico, caratterizzato dalle polemiche sul caso "Mark Caltagirone".

Per Pamela Prati si tratterebbe della seconda partecipazione al reality show, dopo quella della primissima edizione "Vip" condotta all'epoca da Ilary Blasi con Signorini opinionista.

Potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà anche Evelina Sgarbi, una delle figlie del critico d'arte Vittorio.