Il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset 2022/2023. Il reality show condotto ancora una volta da Alfonso Signorini è stato riconfermato dopo l'ottima media di ascolti registrata nel corso dell'ultima stagione, che ha superato il muro del 20% di share.

Tuttavia, per questa settima stagione del reality show, ci saranno delle importanti novità per quanto riguarda il cast delle opinioniste, dato che non ci sarà più spazio per la presenza di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Stando ai retroscena di queste ore, sarebbe saltata anche l'ipotesi di vedere Katia Ricciarelli in questa nuova veste.

Retroscena cast Grande Fratello Vip 7: ecco cosa si sa

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 7 rivelano che cambierà il parterre di opinioniste di questa edizione.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dopo essere state le compagne di viaggio al fianco di Signorini durante la sesta stagione, non torneranno a vestire i panni di opinioniste del reality show.

Ma chi ci sarà al loro posto? Che affiancherà il padrone di casa del programma in questo nuovo viaggio? I retroscena non mancano e, stando a quanto trapelava sul web, Katia Ricciarelli e Amanda Lear sarebbero state in trattative per ricoprire questo ruolo. Ma a quanto pare le cose non sarebbero andate in porto.

Fuori Katia Ricciarelli e Amanda Lear dal cast del GF Vip 7

Per la settima edizione del GF Vip, quindi, Alfonso Signorini pare che avesse scelto di puntare ancora su una coppia tutta al femminile, composta questa volta dal duo Ricciarelli-Lear.

Eppure, il portale The Pipol Tv, ha fatto sapere che questa non sarebbe la verità dei fatti dato che entrambi i due nomi sarebbero già stati "fatti fuori" dalla lista delle nuove papabili opinioniste dello show di Canale 5.

Sembrerebbe, infatti, che per Katia Ricciarelli non sarebbe mai stata portata avanti una vera trattativa per averla nel cast della settima edizione, dopo l'esperienza dello scorso anno come concorrente ufficiale del reality show.

Chi saranno i concorrenti del GF Vip 7: i primi retroscena

Stessa sorte, a quanto pare, anche per Amanda Lear: pure per lei non ci sarebbe stata nessuna trattativa concreta e di conseguenza, al momento, il suo nome sarebbe fuori dalle ipotesi.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e chi saranno i nuovi opinionisti di questo Grande Fratello Vip 7, non mancano i retroscena neppure sui nuovi concorrenti. Tra quelli in lizza, infatti, spicca il nome della cantante Gigliola Cinquetti, reduce da una performance di grande successo all'Eurovision Song Contest, dove a tornata a distanza di 50 anni dalla sua vittoria.