Anche se mancano ancora mesi al ritorno in tv del GF Vip, un noto ex tronista di Uomini e Donne si dice già pronto all'avventura tra le mura di Cinecittà. Interpellato in radio sull'eventuale partecipazione al reality Mediaset, Giulio Raselli ha detto di essersi già offerto ad Alfonso Signorini e di essere in attesa di una sua risposta. Il ragazzo è stato vicinissimo al cast del programma Mediaset nei mesi scorsi, quando il suo ingresso e quello di Giulia Cavaglià è saltato all'ultimo per motivi mai resi pubblici.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Non è la prima volta che Giulio Raselli viene accostato al Grande Fratello Vip. Mentre era ancora in corso la sesta edizione del reality, l'ex tronista di Uomini e Donne è finito al centro del gossip per un mancato ingresso nella cast last minute.

Il torinese avrebbe dovuto varcare la soglia della porta rossa assieme a Giulia Cavaglià, anche lei ex volto del dating-show di Maria De Filippi e oggi popolare influencer.

I due, però, non sono mai entrati nella casa più spiata d'Italia e i veri motivi del dietrofront della produzione non sono mai stati svelati.

A distanza di qualche mese da quell'opportunità sfumata, Giulio sogna ancora di essere un vippone e lo ribadisce sia sui social network che nelle interviste che rilascia in radio.

Le parole del volto di Uomini e Donne

Nel corso di una recente chiacchierata con i giornalisti, Giulio ha ribadito la sua volontà di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, e l'ha fatto svelando un retroscena inedito.

"Io ho già contattato Alfonso Signorini, sa che sono super pronto", ha dichiarato Raselli in radio lo scorso 6 giugno.

L'ex tronista di Uomini e Donne, dunque, si è "offerto" al presentatore del reality di Canale 5, instaurando con lui un rapporto diretto per cercare di convincerlo ad arruolarlo come vippone.

Al momento, però, il torinese non ha alcuna certezza circa il suo futuro in tv, anzi ha precisato: "Sono in attesa di una risposta, ma sono certo che porterei simpatia.

Sono un burlone e mi piace stare al gioco".

Insomma, Giulio vorrebbe tanto essere un concorrente del GF Vip 7 e non lo nasconde: ora la palla passa al conduttore e agli autori che in queste settimane stanno selezionando i personaggi famosi che a settembre entreranno nella casa di Cinecittà.

Il percorso a Uomini e Donne in due ruoli

Il possibile concorrente del Grande Fratello Vip 7, è noto soprattutto per aver preso parte a vari programmi di Canale 5. Oltre ad una breve esperienza da single a Temptation Island Vip qualche anno fa, Giulio ha conosciuto la popolarità grazie ad una doppia esperienza nel cast di Uomini e donne.

Il torinese, infatti, prima è stato corteggiatore di Giulia Cavaglià (con la quale sarebbe dovuto entrare nella casa più spiata d'Italia mesi fa), ma le cose non andarono bene perché lei scelse un'altra persona.

Poco dopo, Maria De Filippi decise di dare un'altra chance a Raselli proponendogli il trono: il giovane, dunque, ha potuto riscattarsi dopo il rifiuto. La scelta di Giulio è stata Giulia D'Urso, una bellissima pugliese con la quale ha fatto coppia per circa un anno: dopo mille alti e bassi, i due hanno comunicato la fine della loro storia d'amore tramite i social network.

Di recente, l'ex tronista è tornato al centro del gossip per la frequentazione con Carlotta Adacher, anche lei volto di Temptation Island e influencer. I due stanno provando a conoscersi nonostante la distanza e proprio lo scorso weekend, dopo giorni di gelo e frecciatine virtuali soprattutto da parte della ragazza, si sono rivisti a Milano per ricominciare.