Mancano ancora molte settimane all'annuncio del cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7, ma in rete già circola l'elenco dei candidati al ruolo di concorrenti della nuova edizione. Ad oggi sono 14 i personaggi famosi che sono stati accostati al reality-show condotto da Alfonso Signorini, tra chi si è auto candidato a chi è stato cercato dagli autori per un provino. A metà settembre, dunque, potrebbero esserci sia dei ritorni come quello di Pamela Prati, che dei debutti assoluti come quello di Jeda e della compagna Vera Gemma.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip debutterà in televisione tra circa tre mesi, ma già ora stanno impazzando i nomi dei possibili concorrenti.

Stando a quello che riportano i siti di Gossip nell'ultimo periodo, i candidati al ruolo di vipponi sarebbero già 14, un bel mix tra vecchie conoscenze del reality-show e new entry assolute.

Un personaggio famoso che recentemente si è detto favorevole a partecipare alla trasmissione di Canale 5, è Antonio Razzi: il politico, che in passato si è già messo in gioco a Ballando con le Stelle, ha fatto sapere di non temere niente e nessuno e che direbbe sì ad un'eventuale proposta di Alfonso Signorini.

I protagonisti del format Mediaset non saranno annunciati prima dell'inizio di settembre, quindi nel corso delle prossime settimane circoleranno parecchie indiscrezioni sia sui futuri abitanti della casa che sulle opinioniste che affiancheranno il conduttore in studio.

L'elenco di personaggi vicini al Grande Fratello Vip

La lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 7, dunque, in data 17 giugno è già piuttosto "affollata".

I candidati al cast del reality-show che anche quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini, ad oggi sono: il politico Antonio Razzi, l'attrice Manuela Arcuri, l'opinionista Patrizia Groppelli, il parrucchiere Federico Fashion Style, l'ex di Belen Antonino Spinalbese, l'influencer Asia Gianese, la soubrette Pamela Prati, l'attore comico Alvaro Vitali, la cantante sudamericana Brenda Asnicar, la figlia di Vittorio Sgarbi, la cantante Gigliola Cinquetti, l'attore di film a luci rosse Max Felicitas e la coppia formata da Jeda e Vera Gemma.

In quest'elenco figurano sia celebrità che hanno già partecipato o al GF Vip o ad altri reality, ma anche "star" che nella casa vivrebbero la loro prima esperienza sotto le telecamere 24 ore su 24.

Retroscena sul Grande Fratello Vip

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, però, potrebbe essere più "variegato" del previsto.

Un rumor che ha lanciato Amedeo Venza su Instagram, sostiene che a varcare la soglia della porta rossa a settembre dovrebbero essere sia personaggi famosi che Nip. L'influencer pugliese ha aggiornato fan e curiosi sull'eventualità che la prossima stagione del programma Mediaset avrà come protagonisti anche persone comuni, un po' come accadeva nel periodo in cui a condurre era Barbara D'Urso.

Si dice, inoltre, che i concorrenti dovrebbero vivere in zone diverse della casa, ovvero alcuni nella parte lussuosa e altri nel tugurio, il tutto per creare interessanti dinamiche da proporre al pubblico.

La prima puntata del GF Vip 7 sarà trasmessa su Canale 5 dopo l'estate (la data indicativa è quella di lunedì 19 settembre), quindi è ancora presto per sapere chi parteciperà e chi saranno le opinioniste fisse.

In questi giorni si è ipotizzato anche l'ingresso tra le mura di Cinecittà di Gemma Galgani, star di Uomini e Donne, ma pare che il tutto stia pian piano sfumando perché la dama dovrebbe essere confermata nel cast dell'edizione 2022/2023 del dating-show.