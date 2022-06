Lilli Pugliese non è stata scelta da Luca Salatino, che ha preferito Soraia, e per lei è stata una grande delusione. La fine di questa esperienza non è stata delle migliori, ma la ragazza è pronta a rimettersi in gioco. Sono circolate numerose voci sulla possibilità di vederla sul trono a settembre ed è stata proprio lei a commentare, spiegando che non crede le facciano la proposta, ma che accetterebbe volentieri. Prima, però, vorrebbe superare la delusione appena avuta con la fine del trono di Luca.

Lilli Pugliese sul trono a settembre?

Luca Salatino e Soraia Allam stanno vivendo la loro relazione fuori dal programma di Maria De Filippi, con grande felicità e spensieratezza, come stanno mostrando sui social.

Lilli Pugliese, intanto, sta cercando di mettere da parte il suo sentimento per il tronista romano, di cui era realmente molto innamorata. Secondo alcune voci, la conduttrice, per consolarla, vorrebbe proporle il trono per settembre, ma per il momento non ci sono state conferme. Quando Luca le ha comunicato la sua scelta, Lilli ha mostrato una grande maturità, abbracciandolo per l'ultima volta. Un gesto che è piaciuto moltissimo a Tina Cipollari, ma anche a Maria De Filippi, tanto che si inizia a parlare di un possibile trono di Lilli a settembre. La diretta interessata, in un'intervista per Mondotv24, ha commentato questa possibilità.

Lilli: 'Accetterei volentieri'

Lilli Pugliese è convinta che non le verrà proposto il trono a settembre, in quanto si definisce una ragazza che parla troppo poco, mentre pensa che per stare sul trono si debba parlare come una "regina", mentre lei si sente una "principessa".

Se questa possibilità dovesse realmente presentarsi, però, ne sarebbe molto felice, sempre che si sia già ripresa dalla grande delusione per Luca. "Accetterei volentieri" ha spiegato Lilli, specificando che anche lei vorrebbe trovare l'amore vero, come ha visto che è successo diverse volte nel programma. Vorrebbe sposarsi, avere dei figli e creare una famiglia felice.

Inoltre, è convinta che ogni esperienza sia davvero importante per crescere. "Chi rifiuterebbe un'esperienza del genere" ha sottolineato la ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Lilli ha commentato il percorso di Veronica

Nella sua intervista, Lilli Pugliese ha commentato anche il percorso di Veronica Rimondi, che alla fine ha scelto Matteo, confermando il suo iniziale colpo di fulmine.

Lilli ha spiegato che avrebbe voluto vederla con Federico. "Ha avuto poco tempo" ha specificato Lilli, parlando di Veronica e del fatto che non ha avuto modo di conoscere meglio altri corteggiatori. Lei ha spiegato di essere rimasta delusa quando ha eliminato Federico, perché lo vedeva bene al suo fianco. Ha aggiunto che le piace molto la personalità della ragazza.