Chi ci sarà nel cast del Grande Fratello Vip 7? Dopo settimane di indiscrezioni, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio rispondendo alla domanda di una lettrice del suo settimanale, curiosa di scoprire le prime anticipazioni su chi saranno le opinioniste che faranno parte del reality show.

Da settembre, infatti, si apriranno di nuovo le porte della casa più spiata d'Italia e Signorini sarà ancora una volta il timoniere del fortunato reality show Mediaset.

Al suo fianco come opinionista, tra i nomi circolati in queste ore, spiccava quello di Katia Ricciarelli: a fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato lo stesso Signorini.

Da settembre si riparte con il Grande Fratello Vip 7 su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 ripartirà nuovamente a partire da metà settembre, quando su Canale 5 ci sarà spazio per la messa in onda di questa nuova già attesissima edizione, che arriva a distanza di pochi mesi dell'edizione record che si è appena conclusa, con la vittoria di Jessica Selassié.

Signorini sarà per il quarto anno consecutivo il padrone di casa del reality show di Canale 5 ma, questa volta, non avrà al suo fianco Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Il cast delle opinioniste, infatti, sarà completamente rivoluzionato e modificato: al loro posto arriveranno due nuovi volti che saranno pronti a commentare le vicende dei concorrenti che popoleranno la casa più spiata d'Italia.

Katia Ricciarelli nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7?

E, in queste settimane, non sono mancate le indiscrezioni e i retroscena su chi potrebbe esserci al fianco di Signorini in questa settima edizione del GF Vip.

Tra i nomi particolarmente gettonati e quotati, spicca quello di Katia Ricciarelli, la cantante lirica protagonista della passata edizione del reality show, dove si è fatta notare in primis per il suo caratterino e per il suo modo di fare col quale non le ha mai mandate a dire.

Tuttavia, a fare un po' di chiarezza e a rompere il silenzio sul cast del reality show, ci ha pensato Signorini stesso che ha smentito queste voci sulla presenza di Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini rompe il silenzio su Katia Ricciarelli al GF Vip 7

"Non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma", ha risposto Signorini alla domanda di una lettrice che chiedeva anticipazioni sul Grande Fratello Vip 7.

"Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate, ci vediamo a settembre!", ha aggiunto Signorini.

Insomma non resta altro che aspettare le prossime settimane per avere qualche informazione certa in più sul cast di opinionisti e concorrenti di questa nuova edizione.