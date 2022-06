Katia Ricciarelli potrebbe essere fuori dal cast di Tale e Quale Show 2022. Da tempo si mormorava di una presunta partecipazione della cantante lirica nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Stando alle ultime indiscrezioni, tra gli ex “vipponi” da conduttore toscano la soprano sarebbe la grande esclusa.

L’indiscrezione

Il portale The Pipol Tv ha spiegato che il prossimo 4 giugno sarà l’ultimo giorno per candidarsi alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Da lunedì 6 giugno, il conduttore toscano e la sua squadra di lavoro dovrebbero decidere quale concorrente portare nel programma delle rete ammiraglia.

Stando alle indiscrezioni, tra le candidate ci sarebbe stata anche Katia Ricciarelli. La cantante lirica, però, sarebbe la grande esclusa della prossima edizione.

I presunti motivi

In attesa di capire se realmente Katia Ricciarelli si era candidata o meno per partecipare a Tale e Quale Show, sul web sono spuntate alcune ipotesi sulla cantante lirica. Scendendo nel dettaglio, il nome di Ricciarelli è stato accostato anche al Grande Fratello Vip 7 come opinionista. Dunque, la diretta interessata potrebbe avere deciso di prendere parte al Reality Show condotto da Signorini. D’altronde all’interno della casa di Cinecittà, Katia Ricciarelli ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. In queste ore, starebbe prendendo piedi anche un’altra ipotesi sul presunto rifiuto della soprano a Tale e Quale Show 2022.

Carlo Conti infatti, avrebbe intrapreso una trattativa con le sorelle Selassié (Jessica, Lulù e Clarissa). Dal momento che al GFVip 6 ci sono stati dissapori tra le “Princess” e la cantante lirica, Ricciarelli potrebbe avere cambiato idea per non ritrovare le tre ex coinquiline nel programma Rai.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni poiché la rete ammiraglia, Carlo Conti e Katia Ricciarelli non hanno proferito parola sull’argomento.

Alex Belli in prova

Non è la prima volta che Carlo Conti attinge tra gli ex “vipponi” per formare il cast di Tale e Quale Show 2022. Stando alle indiscrezioni il conduttore toscano avrebbe messo gli occhi addosso ad Alex Belli. Al momento l’ex attore di Centovetrine starebbe facendo una prova con la rete ammiraglia. Dunque, non è escluso che il 38enne di Parma non partecipi alla prossima edizione di Tale e Quale Show 2022.

All’interno della casa di Cinecittà, Belli ha dimostrato di saper cantare e suonare il pianoforte. Dal punto di vista mediatico, l’ex gieffino potrebbe portare grande visibilità al programma condotto da Carlo Conti anche se quest’ultimo non ha bisogno di Belli per avere ottimi ascolti televisiva. Tuttavia, potrebbe crearsi il perfetto connubio.